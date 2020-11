Mercoledì 25 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Rai 2 propone le prime 2 puntate della nuova fiction L’alligatore. Su Canale 5 ci sarà una nuova puntata di All Together Now durante la quale, probabilmente, anche Michelle Hunziker si spenderà per l’importante ricorrenza. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, alle 21.25, Fiorella Mannoia, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli introdurranno il progetto dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne Siamo Così.

A seguire Nome di donna, uno dei primi film mai realizzati ad affrontare esplicitamente il problema della discriminazione e delle molestie sul posto di lavoro.

Su Rai 2 inizia una nuova fiction targata Rai e Fandango. A partire dalle 21.20, andranno in onda i primi 2 episodi de L’alligatore. Tratta dalla saga dell’Alligatore del romanziere Massimo Carlotto, la serie racconta la storia di Marco Buratti. Soprannominato l’Alligatore, Marco è un ex cantante di blues. Dopo aver passato 7 anni in carcere per un’ingiusta condanna ed aver perso la voce, trova una nuova vocazione.

L’esperienza detentiva gli ha permesso di acquisire l’esperienza e le conoscenze giuste per diventare un’investigatore. Tra gli attori principali troviamo Matteo Martari, Thomas Trabacchi e Valeria Solarino diretti da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi.

Su Rai 3 la serata è dedicata a Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli questa sera si concentrerà soprattutto sulla storia di David. Parà della Folgore in missione in Afghanistan, David morì in combattimento, apparentemente sotto il fuoco nemico. I dubbi però sono tali da spingere la madre del giovane soldato scomparso a far riaprire il caso.

Ora che la Procura di Roma ne sta per chiedere l’archiviazione, la donna si è rivolta alla trasmissione per chiedere la prosecuzione delle indagini.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Su Canale 5 Michelle Hunziker condurrà la 4ª puntata dell’edizione 2020 di All Together Now, il game show musicale nel quale i concorrenti devono conquistare i favori del ‘muro’ e dalla giuria Vip composta da Rita Pavone, Anna Tatangelo, Francesco Renga e J-Ax.

Dopo l’eliminazione della 18enne Claudia Ciccateri della scorsa settimana, gli aspiranti vincitori sono rimasti in 9.

Italia 1 propone il film Hercules – La leggenda ha inizio, trasposizione cinematografica, datata 2014, delle gesta del celebre eroe mitologico.

Gli altri programmi

Alle 21.15 su La7 Andrea Purgatori presenta Atlantide – Storie di uomini e di mondi. Questa sera la puntata è dedicata al processo di Norimberga che si svolse tra la fine del ’45 e l’ottobre del ’46 e che condannò i principali esponenti del regime nazista.

TV8 trasmetterà in chiaro una nuova puntata dei Live di X Factor 2020 .

Iris porta in prima serata Prova a prendermi, il magistrale film di Steven Spielberg, a cavallo tra la commedia e il thriller, che racconta l’incredibile vita di un ragazzo che si trasforma in uno dei falsari più ricercati dall’FBI. La pellicola è un’adattamento cinematografico del romanzo autobiografico di Frank Abagnale Jr. che, dopo aver visto il film avrebbe detto: “una buona percentuale di quanto riprodotto dalla pellicola è realmente accaduto”. Tra i protagonisti: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks e Christopher Walken.