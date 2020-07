I nuovi palinsesti Rai sono stati annunciati da pochi giorni e il prossimo palinsesto televisivo vedrà attesi ritorni e delle novità interessanti.

Molte le fiction sulla rete principale, Rai 1, con graditi ritorni come Doc – Nelle tue mani e L’allieva 3, ma anche la seconda rete presenta ritorni importanti. Ecco tutte le fiction del palinsesto Rai 2020/21.

I ritorni più attesi dell’autunno tra le fiction di Rai 1

L’emergenza Coronavirus ha sicuramente segnato alcune difficoltà nella distribuzione dei palinsesti televisivi e anche le fiction hanno risentito del momento di crisi. Ma la prossima stagione televisiva, che partirà in autunno, è all’insegna del ritorno alla normalità.

Uno dei ritorni più attesi è quello di Doc – Nelle tue mani. La serie, che ha come protagonista Luca Argentero nei panni di dottore, si era interrotta alle 4° puntata a causa della pandemia e ora punta a ripartire in autunno cercando di mantenere gli incredibili ascolti delle prime puntate.

Torna il poliziesco Nero a metà 2, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, e anche un’altra fiction molto amata: L’allieva 3, che vede tra i suoi protagonisti Lino Guanciale, che si è recentemente sposato, e Alessandra Mastronardi.

Sempre in autunno arriveranno 3 nuove serie poliziesche: Io ti cercherò, con Alessandro Gassman; Gli orologi del diavolo, con Giuseppe Fiorello; e Vite in fuga, con Claudio Gioè e Anna Valle.

La primavera di fiction targate Rai

Anche l’inizio 2021 è all’insegna delle fiction: andrà infatti in onda Il Commissario Ricciardi, con Lino Guanciale, serie che per molti è destinata ad essere in qualche modo “il nuovo” Commissario Montalbano. Ritorna anche I bastardi di Pizzofalcone, arrivato alla terza stagione, insieme ad Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo, Carolina Crescentini e Tosca D’Aquino.

Elena Sofia Ricci torna a vestire i panni di suor Angela in Che Dio ci aiuti 6. Anche Un passo dal cielo, che vede Daniele Liotti come protagonista, è giunto alla sesta stagione.

3 donne sono le protagoniste di altrettanti film che mischiano temi sociali e giallo: Mina Settembre con Serena Rossi, La fuggitiva con Vittoria Puccini e Lolita Lobosco con Luisa Ranieri.

Infine per Rai 1 3 nuove fiction evento: Esterno Notte, sull’assassinio di Aldo Moro, Il commissario Montalbano, con il ritorno di Luca Zingaretti per nuove puntate, e Leonardo, produzione internazionale dedicata alla vita dell’artista italiano.

Nuovi titoli anche per Rai 2

Anche la seconda rete vede l’arrivo di nuove serie. A partire da Mare fuori, con Carola Crescentini, sulla vita di giovani detenuti. Poi Matteo Martari protagonista in L’alligatore. Infine torna l’amato Rocco Schiavone, giunto alla 4° edizione, con Marco Giallini, che ha da poco aperto i casting.

Approfondisci

Rai, il palinsesto è fatto: novità, conferme e grandi ritorni