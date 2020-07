I milioni di fan della fiction Rai Doc – Nelle tue mani possono ritenersi fortunati. L’attrice Matilde Gioli, interprete di Giulia Giordano, ha rivelato che le riprese stanno per riprendere e che a breve arriverà dunque il gran finale.

L’interruzione della produzione di Doc – Nelle tue mani

L’emergenza Coronavirus ha messo fine ad ogni produzione televisiva. Per questo motivo il successo della prima stagione di Doc – Nelle tue mani è stato troncato sul nascere. In effetti le quattro puntate, andate in onda proprio durante il lockdown, avevano ottenuto una media di 8 milioni di telespettatori.

Ma ora Matilde Gioli ha rassicurato tutti gli ammiratori della serie tramite due scatti sulla sua pagina ufficiale Instagram. Una la ritrae con il copione in mano, l’altra direttamente dal set e la descrizione recita: “Sono venuta a vedere se è tutto pronto. È tutto pronto, si ricomincia“. L’ultimo episodio trasmesso risale allo scorso 16 Aprile ed ora è bisogna solo attendere l’Autunno perché le puntate rimanenti vengano mandate in onda!

Matilde Gioli sul set di Doc – Nelle tue mani

Doc – Nelle tue mani, la trama della fiction

La fiction, che va in onda su Rai 1, è liberamente ispirata ad un fatto realmente accaduto.

Il 31 Maggio 2013, il primario Pierdante Piccioni rimase coinvolto in un incidente stradale che gli causò ingenti danni cerebrali. Dopo essersi risvegliato dal coma, si scoprì che il medico aveva perduto la memoria di 12 anni precedenti al grave avvenimento. Nella serie televisiva, Luca Argentero, recentemente diventato papà, interpreta il medico Andrea Fanti, vittima di un trauma cerebrale che gli cancella gli ultimi 12 anni di vita.

A questo punto il dottore si trova catapultato in un mondo che non conosce: non è più il prestigioso medico di un tempo, è circondato di amici, pazienti, colleghi e amori di cui non è più consapevole.

Così il dottore si trova da solo a cercare di ricostruire la propria esistenza all’interno dell’ospedale, che ormai considera come casa sua.

Doc – Nelle tue mani, l’ultima puntata trasmessa

Delle 16 puntate previste inizialmente, ne andranno in onda solo più 8 in totale, proprio per via dell’interruzione da Covid-19. Al termine dell’ultima puntata, la quarta, il medico Andrea Fanti era in procinto di riavvicinarsi all’ex moglie Agnese (Sara Lazzaro), dopo aver assistito in ospedale la loro figlia Carolina (Beatrice Grannò).

Mentre il medico cerca di rimettere in ordine i pezzi del puzzle, arrivando quasi a scoprire la sua relazione con la dottoressa Giulia Giordano (Matilde Gioli), ecco che Marco Sandroni (Raffaele Esposito) cerca in tutti i modi di evitarlo.

Recuperando la memoria, Andrea ricorderebbe l’errore medico da lui commesso e scoprirebbe la causa del suo trauma cerebrale: uno sparo alla testa.

