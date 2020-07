Lino Guanciale è convolato a nozze in gran segreto. L’attore ha detto il fatidico sì insieme alla compagna Antonella Liuzzi a Roma, con la cura della privacy che lo contraddistingue. In passato infatti è stato bersaglio, insieme alla fidanzata, di quello che ha definito vero e proprio stalking, dopo aver postato una foto insieme.

Guanciale è diventato celebre per la partecipazione a L’Allieva, in cui ha recitato al fianco di Alessandra Mastonardi, ma si è guadagnato anche l’amicizia di Vanessa Incontrada, con cui ha lavorato nella serie Non dirlo al mio capo.

Lino Guanciale: nozze a Roma con Antonella

L’attore si è sposato al Campidoglio con una cerimonia molto intima, come riporta il quotidiano Noci Gazzettino.

La neo moglie Antonella Liuzzi è infatti originaria della provincia di Bari, anche se si è trasferita a Milano, dove insegna alla Bocconi School of Management.

Nella città meneghina avrebbe incontrato l’attore, con cui ha vissuto la relazione lontana dai riflettori. Le stesse nozze sono state una vera e propria sorpresa per i fan di Lino Guanciale, che hanno trasmesso le loro felicitazioni alla coppia sui social.

Le nozze a sorpresa di Lino Guanciale

L’attore che piace

Lino Guanciale ha saputo conquistare il pubblico con la sua spontaneità e bravura, e c’è grande attesa per la sua partecipazione in Survivors (Sopravvissuti), serie Rai di produzione internazionale, le cui riprese sono state purtroppo rallentate dal coronavirus. L’attore di Avezzano si impegna anche nel sociale, nelle vesti di testimonial di UNHCR, per cui ha portato avanti diverse campagne.

Nonostante i molti impegni, Lino Guanciale ha rivelato poco tempo fa il suo desiderio di creare una famiglia. “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza“, ha dichiarato a Visto, “Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia.

In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito“. L’attore ha decisamente dimostrato di sapere dare seguito alle sue parole.