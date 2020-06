Vanessa Incontrada parla del suo rapporto con Lino Guanciale: un’amicizia profonda suggellata sul set, dove si sono ritrovati a collaborare alla serie tv Non dirlo al mio capo. La Incontrada ha raccontato anche di un’altra collaborazione molto importante: quella con Claudio Bisio, col quale presto torneranno a condurre Zelig “Covid Edition“.

Vanessa e la sincera amicizia con Lino Guanciale

In occasione delle repliche della serie televisiva Non dirlo al mio capo, mandate in onda in questi giorni su Rai 1, Vanessa Incontrada ha rilasciato un’intervista a Tv sorrisi e canzoni. Nell’intervista Vanessa ha parlato del suo rapporto con il collega e co-protagonista Lino Guanciale; tra i due ci sarebbe una sincera amicizia, anche al di fuori del set.

Vanessa nell’intervista ha descritto Guanciale come “un collega che mi porto nel cuore, con lui è nato un rapporto davvero particolare. Credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie”. Non è la prima volta che Incontrada e Guanciale parlano della loro amicizia ed intesa sul set. In un’altra intervista sempre a Tv Sorrisi e canzoni in occasione dell’uscita della seconda stagione della serie che li vede protagonisti, i due avevano dichiarato di sentirsi sempre: “Ci mandiamo dei messaggi proprio come succede tra amici che si vogliono bene”.

Lino aveva poi ribadito che “Gli auguri di Natale e quelli di buon compleanno sono la regola. Così come i complimenti quando l’altro fa un bel lavoro”.

Non dirlo al mio capo: nuova stagione?

Su una nuova stagione di Non dirlo al mio capo i dubbi però sono ancora molti. Sebbene Vanessa abbia dichiarato più volte che le farebbe molto piacere tornare a collaborare sul set con Lino Guanciale, quest’ultimo si è dimostrato meno propenso a partecipare alla nuova stagione della stessa serie.

Nel frattempo però i due attori continuano a lavorare molto: presto Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo con la nuova stagione de L’Allieva.

Vanessa e Claudio Bisio ritornano con Zelig

Vanessa Incontrada invece sta per ricoprire un ruolo che le ha già portato molto successo in passato: di nuovo insieme a Claudio Bisio, altro storico collega ed amico, torneranno nella conduzione in streaming della nuova edizione di Zelig.

Questa rinnovata collaborazione tra Bisio e Incontrada ha come fine una raccolta fondi per sostenere gli artisti vittime della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

Emergenza che ha colpito un po’ tutti, Bisio compreso, il conduttore ha descritto la quarantena come “un periodo tremendo”.

Vanessa Incontrada fa ancora una volta onore alla sua brillante carriera: attrice di successo e conduttrice spigliata sempre in movimento, nonostante la sua mancata partecipazione ad Amici Speciali, si dimostra sempre pronta a lavorare su nuovi bellissimi progetti.