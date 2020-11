A 42 anni, Vanessa Incontrada è una delle donne più belle del panorama cinematografico italiano. Ieri, giorno del suo compleanno, la Incontrada ha ringraziato con un video autoironico e divertente, in cui ha raccontato con orgoglio di essere felice di festeggiare i suoi 42 anni.

Poche ore fa, ancora in vena di festeggiamenti, ha condiviso con i suoi fan la dolcissima letterina che il figlio le ha scritto per il compleanno, che ha commosso tutti quanti.

Vanessa Incontrada: quanti anni ha

“Oggi ne compio…17!”: Dopo essersi cantata “Tanti auguri a me” da sola, una Vanessa Incontrada in vesti informali e spontanee ride e fa battute, e ringrazia tutti coloro che le hanno fatto gli auguri, spiegando di compiere 42 anni “con orgoglio”.

Compleanno durante il lockdown

Il compleanno, quest’anno, viene vissuto da molti in maniera agrodolce: saltano per moltissimi i festeggiamenti collettivi e si celebrano compleanni più intimi, nel contesto di un’Italia che sta soffrendo. “Quest’anno è un anno particolare. Ho voglia di festeggiarlo, ovviamente, però forse in una maniera diversa”, racconta Vanessa incontrata.

La letterina del figlio: “Ti voglio un bene indescrivibile”

Oggi, l’attrice si è lasciata andare ad un momento di commozione condividendo la foto della letterina del figlio, scritta a mano e correlata da un cuore con la scritta “I love you” al centro.

“Auguri mamma mia sei una delle persone più importanti per me. Ti voglio un bene indescrivibile. Tu mi hai sostenuto in tutti questi anni. Mi hai aiutato in momenti difficili della mia vita, ma sapevo che quando arrivavi tu mi sentivo al sicuro da ogni pericolo. Non scorderò mai i viaggi che si sono fatti insieme e tutti i momenti più belli”.

La letterina ha scatenato un fiume di tenerezza nei follower della conduttrice e attrice, che aveva a sua volta commentato scrivendo: “Il regalo più grande…Grazie mio piccolo principe”.

