Cosa ci aspetta oggi in tv? Rai 1 propone un film sulla vita della scienziata Rita Levi-Montalcini e, a seguire l’ultima puntata di AmaSanremo, il programma dal quale usciranno i concorrenti della finale di Sanremo Giovani. Massimo Ranieri esordisce con un nuovo programma su Rai 3. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 presenta il film per la tv di Alberto Negrin Rita Levi-Montalcini. Elena Sofia Ricci interpreterà la premio Nobel per la medicina in questa trasposizione cinematografica nata dalla collaborazione di Rai Fiction e Cosmo Productions.

A seguire Amadeus conduce il programma AmaSanremo. Questa sarà l’ultima puntata, alla fine della quale scopriremo chi sono gli artisti che parteciperanno alla finale di Sanremo Giovani.

Alle 21.20, su Rai 2, va in onda un nuovo episodio della serie FBI intitolato A casa di Stacy. A seguire Nuovi inizi e Chimney, chi sei?, 11esimo e 12esimo episodio della 2ª stagione del telefilm 9-1-1.

Su Rai 3 inizia questa sera il nuovo programma condotto da Massimo Ranieri Qui e adesso, in onda dal Teatro Sistina di Roma.

Non si tratterà del classico spettacolo televisivo ma di un docu-show nel quale la messa in scena sarà alternata dai racconti degli attori, dalle loro emozioni e da tutto ciò che sta dietro le quinte. L’atmosfera sarà quella da ‘lavori in corso’ e il varietà sarà arricchito da ospiti del calibro di Gianni Morandi, Claudia Gerini, Gianna Nannini e molti altri.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio ed il suo programma Dritto e rovescio intratterranno il pubblico di Rete 4 a partire dalle 21.25. Attualità, politica ed economia saranno analizzate in compagnia di esperti, giornalisti e onorevoli protagonisti della scena italiana.

Continua il viaggio insieme a Harry, Ron ed Ermione su Canale 5. Questa sera, dalle 21.45, va in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, 3º capitolo della saga.

Italia 1 sfoggia il suo più celebre completo nero con il secondo appuntamento settimanale con Le Iene Show. A condurre questa serata di inchieste ed interviste ci sarà il trio in rosa formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Sugli altri canali

Corrado Formigli conduce Piazza Pulita su La 7.

Su TV8 sarà trasmessa in chiaro la partita della 4ª giornata del Gruppo A della fase a gironi di Europa League Cluj – Roma. L’appuntamento è dalle 20.30 per il pre-partita e alle 21.00 per il calcio d’inizio.

Su Rai 5, a partire dalle 21.15, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Federico Fellini, la serata è dedicata al ricordo del grande maestro del cinema italiano.

