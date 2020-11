Questa sera su Rai 1 prosegue la serie Vite in Fuga. Su Mediaset l’appuntamento è con Barbara D’Urso. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 21.25, su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate della serie Vite In Fuga. Dopo una tiepida partenza, la fiction sembra aver fatto breccia nei telespettatori che, lo scorso 23 novembre, sono stati quasi 5 milioni.

Su Rai 2 va in onda Incontri ravvicinati, nuova puntata della serie tv NCIS: Los Angeles. A seguire NCIS: New Orleans con l’episodio Matteo 5.9.

A partire dalle 22.40, La Domenica Sportiva di Jacopo Volpi. Insieme ai suoi ospiti, commenteremo e rivivremo i gol della giornata di campionato.

Dalle 20.00, su Rai 3, Fabio Fazio conduce il consueto appuntamento con l’attualità, le interviste e la comicità del programma Che tempo che fa.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda il famosissimo film del 1991 di Roberto Benigni Johnny Stecchino. Con Roberto Benigni (nei ruoli di Dante e di Johnny), Paolo Bonacelli e Nicoletta Braschi. A seguire il film di Mario Monicelli Cari fortuitissimi amici, con Paolo Villaggio, Eva Grimaldi, Paolo Fortini e Massimo Ceccherini.

Su Canale 5, in diretta dallo studio11 di Cologno Monzese, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Ospiti ed interviste esclusive ci permetteranno di trattare tutti i temi caldi della settimana tra cronaca rosa, attualità, costume e spettacolo.

Su Italia 1 va in onda il film horror del 2013 con Brad Pitt World War Z.

Gli altri

Su La7, a partire dalle 20.35, Massimo Giletti conduce Non è l’Arena.

Rai 4 propone il film del 2016 Elle. Michelle è proprietaria di una società che produce videogiochi. È una donna fiera, indipendente e capace di dare giudizi taglienti, sia sul lavoro che nella vita privata. È vittima di uno stupro, subito nella propria abitazione, ma decide di non denunciare e di proseguire la sua vita come se nulla fosse accaduto. Tutto cambia quando lo stupratore torna a manifestarsi. Michelle inizia a seguirlo, a molestarlo, invertendo i ruoli ed iniziando un pericoloso gioco con lui.

Su Rai Movie, alle 21.10, L’armata Brancaleone.

Vincitore di 3 Nastri d’Argento, la pellicola del 1966 è probabilmente la commedia più celebre e riuscita del regista Monicelli.