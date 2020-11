Solo un mese fa ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus. Oggi Ornella Vanoni, ospite di Domenica In in collegamento telefonico, aggiorna Mara Venier sulle sue attuali condizioni di salute. Ma a seguire si scaglia duramente contro chi ha criticato la giornalista Giovanna Botteri, della quale prende le difese: “Attaccata perché ha i capelli bianchi“.

Ornella Vanoni un mese dopo la positività al Covid

Il Coronavirus non guarda in faccia a nessuno e, nel corso di questi difficili mesi, ha preso di mira anche esponenti della musica, della televisione e dello spettacolo.

Anche Ornella Vanoni è stata colpita dall’ondata pandemica di questo autunno, annunciando a fine ottobre di essere risultata positiva. “Mi ha presa! Sto bene. Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo!“: il suo annuncio su Instagram a corredo di uno scatto che la ritrae a letto sotto le coperte.

86 anni, milanese di nascita, Ornella Vanoni è una delle artiste più apprezzate del panorama musicale nazionale, vera icona della canzone italiana. Oggi, in collegamento telefonico con Domenica In, racconta i difficili giorni della malattia.

“Mi sono negativizzata“

Raggiunta al telefono da Mara Venier, Ornella Vanoni tranquillizza tutti sul suo attuale stato di salute.

Dalle sue parole traspare serenità, il peggio è alle spalle: “Mi sono negativizzata, perché mi ha preso l’intestino e non i polmoni. Avevo fatto a settembre il vaccino per la polmonite bipolare. Io credo che quella sia una cosa molto importante, anche perché non sono una bambina. Poi ho fatto anche il vaccino per l’influenza“.

E, ricordando lo scatto pubblicato su Instagram il giorno dell’annuncio della positività al Covid, rivela: “Ci siamo molto divertiti perché ho fatto delle foto nel letto con le coperte.

Più passano gli anni, più bisogna prendersi di meno sul serio e ridere soprattutto di sé è molto importante“.

In difesa di Giovanna Botteri: “Mi piace tanto“

Ma l’intervista alla Vanoni si tinge di show e risate quando l’artista si rivolge direttamente alla giornalista Giovanna Botteri, presente in studio nel consueto spazio dedicato all’informazione sulla pandemia. La richiesta della cantante è esplicita: “Volevo parlare con la Giovanna, perché a me piace tanto. L’hanno attaccata perché ha i capelli bianchi: ridicolo, ridicoli!

“. Il riferimento è alle polemiche che si sono scatenate diversi mesi fa su Giovanna Botteri e il suo aspetto, giudicato troppo trasandato, durante i collegamenti da Pechino.

Con fare ironico e con toni sempre più irriverenti, Ornella Vanoni punzecchia chi giudica l’invecchiamento in modo negativo: “Per loro uno non deve invecchiare, deve ringiovanire, sempre più biondi, sempre più lisci e tirati, i denti sempre perfetti. Cadente ma con i denti perfetti!“. Fragorose le risate in studio, da Mara Venier alla stessa Giovanna Botteri che ha ringraziato la cantante per le sue parole.

