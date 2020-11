La Procura di Roma ha aperto un’indagine a seguito di un episodio che vede protagonista la compagna del Premier Conte, Olivia Paladino. I fatti risalgono allo scorso 26 ottobre, la scorta del Presidente del Consiglio sarebbe intervenuta a favore della donna che cercava di sfuggire ai giornalisti e, stando alla denuncia presentata, avrebbe preso un’auto blu.

Fascicolo aperto sulla scorta a Olivia Paladino

Al momento l’ipotesi di accusa sul tavolo sarebbe quella di peculato per uso improprio della scorta del Presidente del Consiglio. Tutto è partito da una denuncia presentata da una deputata di Fratelli d’Italia, Roberta Angelilli, che ha riferito in merito all’accaduto.

Lo scorso 26 ottobre, Olivia Paladino è stata raggiunta da una troupe delle Iene, guidata da Filippo Roma, intento a fare un servizio sull’hotel Plaza, che includerebbe anche la compagna del Premier in quanto il padre ne è amministratore. Per evitare la troupe, Oliva Paladino si è rifugiata in un supermercato. C’è da precisare che i fatti sono accaduti a ridosso dell’appartamento della donna e che il Premier si trovava ancora all’interno della casa, per questo la scorta si trovava lì, ne attendevano l’uscita imminente.

Allertati dalla concitazione proveniente dal supermercato, gli agenti sono intervenuti favorendo l’uscita di Olivia Paladino dalla struttura, permettendole di fare ritorno all’appartamento a piedi.

Olivia Paladino non ha usato l’auto blu

I dettagli di quanto accaduto quel giorno sono presenti in una relazione consegnata al ministero dell’Interno, come apprende l’AdnKronos. Olivia Paladino dunque non ha mai messo piede sull’auto blu (che è l’accusa mossa dall’esponente di Fdi).

Sempre nella relazione, c’è scritto che non c’è stato alcun intervento da parte del Presidente del Consiglio Conte, tant’è che non è stato informato dei fatti sul momento, ma ha saputo dopo cosa fosse accaduto.

L’indagine prosegue e Filippo Roma è stato già ascoltato dai pm, che decideranno se inviare o meno il fascicolo al tribunale dei ministri.

