Estremamente riservata e compagna discreta, chi è davvero Olivia Paladino, la compagna del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte? Pochissime le informazioni sulla sua vita privata e sulla sua carriera se non che non sia particolarmente amante dei riflettori. Un tempo finita sulle prime pagine del gossip proprio per una presunta crisi sentimentale con Conte, Olivia Paladino e il compagno si sono lasciati alle spalle ogni malelingua vivendo il loro amore nell’intimità e ben lontano dagli occhi indiscreti.

Età, figli, carriera e curiosità su Olivia Paladino, la mamma che ha rubato il cuore di Giuseppe Conte ad un colloquio scolastico.

Olivia Paladino: quanti anni ha la compagna di Giuseppe Conte?

È davvero molto difficile per i paparazzi riuscire a catturarli insieme: la coppia formata da Giuseppe Conte e Olivia Paladino si può dire sia una delle più schive e ostiche da scorgere. Una discrezione attribuita al loro amore e determinata molto anche dal carattere: tanto il Presidente del Consiglio quanto Olivia Paladino non amano perdersi in chiacchiericci e pettegolezzi preferendo mostrarsi poco e amarsi senza in maniera plateale. Proprio per questo in molte occasioni le malelingue hanno insinuato crisi o presunte tali, lasciando aperto un rubinetto di giudizi sul loro amore additato come mai troppo manifesto e privo di “passione”.

Fortunatamente però, la solidità del loro rapporto ha sempre saputo spazzare via con eleganza e silenzio ogni malsana illazione.

Il mistero sull’età e sul giorno di nascita

Ma chi è davvero Olivia Paladino? First lady italiana, è rarissimo immortalarla per le vie della città o al fianco dello stesso Conte sebbene la sua presenza sia nella vita del Presidente del Consiglio di fondamentale importanza.

Tale è il livello di discrezione che estrapolare informazioni su di lei può diventare quasi del tutto impossibile: non è dato sapere infatti quale sia la sua età precisa. Abbozzando qualche ipotesi e facendo qualche calcolo, sebbene manchi l’anno di nascita, la Paladino dovrebbe avere circa 15 anni in meno rispetto al compagno. La manager dovrebbe avere dunque circa 40 anni, classe 1980. E se l’anno è incerto, ancor più misterioso è il giorno: non è dato sapere infatti quando la Paladino compia gli anni.

Olivia Paladino, un fisico statuario: le foto

Sebbene le informazioni sulla sua vita privata scarseggino quel che si può dire sia noto a tutti è la sua bellezza.

Alta 1,70 m, bionda e spesso e volentieri fasciata in eleganti costumi da mare. Sono tante le occasioni in cui in paparazzi sono riusciti a immortalarla durante i suoi soggiorni vacanzieri come quella volta in cui, a Ponza, Olivia Paladino venne pizzicata con un iconico costume rosso. Ultimo, in ordine di tempi, lo scatto proprio insieme a Giuseppe Conte in riva a San Felice Circeo e anche in questa occasione è il suo fisico che predomina: lunghe gambe e muscoli curati, costume intero color blu e capelli sciolti.

Olivia Paladino con il costume rosso. Fonte: Chi Magazine

La carriera: manager affermata erede dell’Hotel Plaza

Donna indipendente e mamma, di lavoro Olivia Paladino è un’affermata manager nel settore alberghiero. Non proprio un settore a caso: proprio Olivia è infatti la figlia dell’ancor più noto discreto Cesare Paladino, proprietario dell’Hotel Plaza di Roma, un albergo super lusso a cinque stelle nel cuore della Capitale, a pochi passi dalla celebre Via Condotti.

La bellezza ereditata dalla madre Ewa Aulin, attrice svedese

Se dal padre ha ereditato il senso degli affari, sono bellezza e fascino invece i tesori ereditati dalla madre, Ewa Aulin.

Classe 1950, la madre di Olivia è una nota attrice e cantante svedese di grande bellezza che prese parte anche a numerose pellicole italiane. La sua carriera nel mondo del cinema fu però rapida e presto la Aulin scelse di abbandonare il palcoscenico trasferendosi nel 1974 proprio a Roma dove già aveva conosciuto Cesare Paladino. Dal loro amore nacquero 2 figlie, Cristiana e Olivia. Proprio come lei, anche la sorella si occupa di affari nel settore alberghiero.

Chi è Eva, la figlia di Olivia

La sua totale assenza dai social impedisce di poter sapere molto di lei e della sua famiglia.

Anche se non è dato sapere di più, è ormai chiaro a tutti che il forte sentimento che lega Olivia Paladino a Giuseppe Conte lo si deve a Eva, la figlia di lei e a Niccolò, figlio di lui. I due ragazzini sarebbero coetanei (poco più che 13enni) e forse, addirittura, compagni di banco nella stessa classe.

Olivia Paladino e la figlia Eva al mare. Fonte: Chi Magazine

Olivia Paladino e Giuseppe Conte: il loro primo incontro

Il primo incontro tra Giuseppe Conte e Olivia Paladino si può dire abbia avuto per certi versi i contorni serendipici a cui ci hanno abituato i film.

Mamma single lei, papà single lui e una scuola galeotta. Sembra sia stato proprio grazie ai loro figli che i due abbiano scoperto l’amore reciproco, un fulmine scoccato durante un colloquio scolastico tra professoresse e pagellini.

Giuseppe Conte e Olivia Paladino in centro a Roma. Fonte: Chi Magazine

