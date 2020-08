Anche il presidente del Consiglio va in vacanza, qualche volta! Proprio così, Giuseppe Conte dopo lunghi e difficilissimi mesi trascorsi alle prese con la gestione di una pandemia globale che ha messo in ginocchio l’Italia, si concede un po’ di riposo al fianco della sua discreta compagna Olivia Paladino.

Giuseppe Conte e Olivia insieme al mare

Pizzicati insieme con gli occhi rivolti verso l’orizzonte di San Felice Circeo, la coppia formata da Giuseppe Conte e Olivia Paladino si concede un po’ di riposo. Un evento probabilmente molto atteso e forse per certi versi, e fino ad un certo momento, quasi insperato per il presidente del Consiglio, messo alla prova da uno dei momenti storici più difficili che l’Italia abbia mai passato dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al mare con la compagna Olivia Paladino. Fonte: Diva e Donna

Un lento e cauto ritorno alla normalità per Conte che insieme alla sua compagna, con molta semplicità, si gode la brezza marina e un sole estivo che qualche mese fa era difficile anche solo da immaginare. Gli scatti rubati al presidente del Consiglio e pubblicati da Diva e Donna, lo ritraggono come sempre molto composto anche al fianco della sua compagna Olivia con la quale ha sempre vissuto un amore intimo, privato.

L’intimo amore per Olivia e la voglia di riservatezza

Sono pressoché inesistenti scatti che li immortalano in preda alla passione ma questo non è certo un metro di giudizio per una coppia che non ha mai avuto bisogno di baci o carezze pubbliche. La complicità c’è, la si vede, e permane ben lontana dagli zoom. La gita fuori porta al mare non è però la prima occasione post lockdown in cui Conte e compagna sono stati pizzicati insieme.

Era l’inizio di giugno infatti quando i due erano stati immortalati insieme dai fotografi di Chi nel pieno di una serena e felice cena romantica nel cuore di Roma.

