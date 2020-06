Cena romantica per Giuseppe Conte e Olivia Paladino, pizzicati dai paparazzi durante una serata di relax al ristorante (secondo quanto emerso, un locale nei pressi della Capitale). La coppia appare più affiatata e sorridente che mai, immersa in un rapporto che va avanti da tempo e continua a catturare l’attenzione delle cronache rosa.

Giuseppe Conte e Olivia Paladino a cena

Le immagini del premier a cena con la compagna, pubblicate dal settimanale Chi e rilanciate da TgCom24, mostrano la coppia sorridente e serena durante una serata di relax lontana dai rispettivi impegni.

Una parentesi di leggerezza e tenerezza che si sarebbe aperta in un ristorante di Velletri, come riportano diverse fonti, e rimasta cristallizzata nei flash dei paparazzi.

“Finalmente a cena con Olivia“, scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini, a intitolare un servizio in cui domina l’istantanea del primo ministro sorridente che guarda la sua dolce metà. Olivia Paladino sembra volgere brevemente lo sguardo verso l’obiettivo dei fotografi, pronti a catturare gli attimi di tenerezza dei due in quella che sarebbe, di fatto, la prima uscita dopo il lockdown per l’emergenza Covid-19.

Olivia Paladino e Giuseppe Conte in una foto del settimanale Chi – Fonte: Chi

Un dettaglio non passa inosservato: per l’occasione, il premier avrebbe fatto a meno della sua inseparabile cravatta, optando per un look decisamente più casual e comodo. Secondo Leggo, la coppia avrebbe scelto un menù a base di crudi, bagnato dal tocco di un vino bianco.

Il premier e la compagna, un amore da copertina

Non è certo la prima volta che i flash si puntano sulla coppia, una delle più osservate delle cronache rosa in Italia. Quello del premier e della sua compagna, 38enne romana intorno a cui gravita la curiosità di tanti, è un amore da copertina che non fatica a imporsi tra le colonne del gossip.

Un amore che avrebbe saputo resistere anche ai venti di una presunta crisi innescata dal trasferimento del premier a Palazzo Chigi.

Lei, riservata quanto basta a preservare un appetitoso boccone di misteri sul suo conto, non sembra amare particolarmente le luci della ribalta. Si sa che ha un figlio, nato da una relazione precedente, ma non è trapelato molto altro a chiarire i contorni della sua esistenza.

Nel 2019, i suoi scatti in costume da bagno, pubblicati dal settimanale Chi, avevano lasciato il segno.