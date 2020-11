Stefano Scibona, un giovane ragazzo siciliano ha organizzato una raccolta fondi su Gofundme per aiutare la sua fidanzata Francesca. La ragazza purtroppo combatte da ormai 3 anni contro un raro tumore cerebrale: sebbene abbia già superato numerosi interventi la malattia è ancora presente. L’unica soluzione, ha spiegato Stefano, è quella di portarla in Germania ma i costi sono troppo alti: per questo il ragazzo ha chiesto aiuto.

La lotta contro il tumore

Francesca di Lorenzo convive ormai da quando aveva 23 anni con un raro tumore al cervello: stremata, si è sottoposta a numerosi interventi ma le cure non hanno avuto successo.

Francesca non si arrende: come tutte le ragazze della sua età ha un sacco di progetti e sogni nel cassetto, e vuole fare di tutto per avere la possibilità di realizzarli. L’unica soluzione è quella di sottoporsi ad una delicatissima operazione in una clinica di Hannover in Germania ma il costo ammonterebbe a più di 80mila euro, una cifra troppa alta da sostenere. Per aiutare la fidanzata, Stefano ha dunque deciso di attivare una raccolta fondi su Gofundme per recuperare la cifra necessaria per l’intervento, i costi del viaggio e le cure sperimentali.

Gli appelli per aiutare Francesca

Stefano si è affidato al buon cuore delle persone, come spiega nella pagina di GoFundMe: “Sono cifre, purtroppo, che da soli non possiamo sostenere, per questo abbiamo bisogno del vostro supporto, anche un piccolo gesto che possa aiutare questa iniziativa e salvare Francesca“. Ha scritto così il ragazzo sul sito di raccolta fondi, anche i familiari della ragazza chiedono un disperato aiuto per raggiungere la cifra necessaria per le cure.

È intervenuta anche la cugina di Francesca, Gloria Valguarnera che haaperto la pagina Raccolta fondi per mia cugina Francesca: “Aiutiamo mia cugina Francesca, una ragazza meravigliosa di 26 anni a cui vogliamo un bene immenso purtroppo combatte da 3 anni contro un tumore al cervello.. Se aprite il link nel gruppo, potrete contribuire“.

Boom di solidarietà

Nel giro di pochi giorni grazie alla solidarietà di numerose persone si è raggiunta la cifra prefissata di 100.000 euro. Il traguardo quindi è stato raggiunto, anzi superato visto che attualmente la raccolta fondi presente su Gofundme segna più di 105.000 euro.

Le donazioni sono state accompagnate inoltre da numerosi commenti di incoraggiamento per la giovane ragazza. Per chi volesse contribuire ulteriormente ad aiutare Francesca su Gofundme è comunque possibile ancora fare delle offerte.

