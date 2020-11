Al Grande Fratello Vip è sempre tempo di sorprese. L’ultima, in ordine di arrivo, riguarda una serie di rivelazioni inedite di Enock sul padre e sulla sua famiglia. Il fratello di Mario Balotelli è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del reality, e ha messo a nudo un altro riflesso della sua storia durante una chiacchierata con i coinquilini.

GF Vip, Enock parla della famiglia

Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, è senza dubbio uno dei volti di punta di questa edizione del Grande Fratello Vip targata Signorini. Non solo siparietti divertenti e qualche lite di troppo (non ultima la querelle con Selvaggia Roma), ma anche rivelazioni in salsa dolce legate alla sua infanzia e al suo papà.

Legatissimo alle sue origini, il concorrente del reality non ha nascosto il senso di mancanza per i suoi affetti durante questi mesi di “clausura” tra le mura di Cinecittà, e volge il suo sguardo al passato e alla famiglia con un ritratto della sua storia in gran parte inedito.

Il fratello di Balotelli sul padre: “Non so come faccia“

Durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli nella Casa, Enock ha affondato lo sguardo nel suo vissuto familiare: “I nostri genitori ci hanno fatto crescere in fretta“, ha detto al compagno d’avventure, svelando i contorni di un’esistenza non sempre rose e fiori.

Nel corso del suo racconto, il fratello di Balotelli ha fatto un focus sulla figura del padre, una delle colonne portanti della sua famiglia: “Mio papà ha una forza, ancora adesso, non so come faccia”.

Parole di grande affetto e stima verso il genitore, che con tanta determinazione e forza avrebbe portato avanti il suo percorso dopo essere rimasto orfano: “La madre è morta quando era piccolo – ha rivelato Enock parlando della nonna paterna –, il suo papà si era messo con un’altra.

Mio padre giocava a calcio, era fortissimo, poi l’ha fatto smettere di giocare e lo ha messo subito a lavorare, senza fargli finire la scuola. Ha avuto una vita molto dura, l’ho capito negli anni“.

Enock ha rivelato anche di essere riuscito a sorvolare su molte incomprensioni, proprio perché ha compreso le tempeste personali che avrebbe attraversato fin dall’infanzia.

“Tutto quello che impari dai genitori è quello che dai ai tuoi figli, loro hanno cercato di non sbagliare con noi e farci diventare subito grandi…”.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU ENOCK BARWUAH

GF Vip, svelata la data di possibile uscita senza pagare penale