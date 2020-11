Anche uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 fin qui più tosti e tutto d’un pezzo, è crollato. Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, non ha retto alle recenti critiche e discussioni che lo hanno visto protagonista assieme a Selvaggia Roma. Nella sauna della Casa, è così crollato e neanche l’aiuto di altri concorrenti. Dalla sua parte, però, si schiera come sempre la Contessa De Blanck, che scoppia in lacrime al pensiero di lasciarlo solo nella Casa.

Enock nella bufera: i problemi con Selvaggia Roma

Fino a questo momento, il percorso di Enock nella Casa è stato abbastanza tranquillo: vassallo della Contessa, si è preso le prime pagine solo per la squalifica di Fausto Leali dopo la frase razzista, e qualche sporadica lite altri concorrenti, come Rosalinda Cannavò.

Da qualche giorno, è cambiato tutto: da quanto nella Casa è entrata Selvaggia Roma, Enock è finito nella bufera. Al centro del problema un presunto rapporto e comportamento non proprio lusinghiero di Enock con la influencer romana.

Non appena entrata, infatti, Selvaggia Roma ha tirato fuori un presunto bacio e invito in una stanza d’hotel, oltre a messaggi compromettenti.

Enock ha provato a difendersi, dicendo che i messaggi sono stati mandati da un amico, ma la difficoltà del fratello di Balotelli è evidente.

Enock crolla: lo sfogo con Andrea Zelletta

Fuori dalla Casa la fidanzata di Enock, Giorgia Migliorati Novello lo sta difendendo a spada tratta nella guerra con Selvaggia, ma dentro è tutta un’altra questione. Motivo per cui Enock nelle scorse ore si è chiuso nella sauna ed ha avuto un crollo emotivo.

“Ho dato via tutto, vengo qua e credono in me, poi esce fuori una ca**ta…” si è lasciato andare con Andrea Zelletta. Enock non si dà pace: “Ho deluso tutti, i miei genitori. Non sono venuto qui per litigare. Sono uscito aggressivo” sono alcune delle frasi pronunciate nel più completo sconforto.

Il pessimismo di Enock arriva ad abbracciare tutta la sua vita: “Mi recrimino tante cose, tipo non aver qualcosa di concreto a 27 anni, già col calcio, il mollare, venire qui… Ho buttato via tutto, dovevo arrivarci prima, invece sono venuto qua dentro per capire determinate cose, ma dai…” continua.

Zelletta e altri, tra cui la Gregoraci e la new entry Giulia Salemi, provano a consolarlo, ma inutilmente: “È un insieme di cose che mi è venuto addosso, mi sento in colpa anche a farmi vedere così, non è da me“.

Anche la Contessa in lacrime per Enock

Nonostante i dilemmi esistenziali, Enock potrà sempre contare sul sostegno e l’affetto di Patrizia De Blanck. La Contessa e il fratello di Balotelli sono sempre sembrati molto legati nella Casa, aspetto emerso anche ora che la Contessa è in nomination.

Parlando con Enock, si è lasciata andare: “Mi spiace se esco domani che non ci sono più per te, non ti posso aiutare“, dice prima di scoppiare a piangere.

La Contessa De Blanck piange per Enock

Enock la abbraccia subito, e lei insiste: “Mi spiace solo per quello, mi sono molto affezionata ti voglio molto bene. È un ammasso di falsi qui dentro“. Tra pochi giorni, la verità: se la Contessa dovesse uscire, Enock perderà un prezioso alleato nella Casa.

