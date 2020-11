C’è maretta nella Casa del Grande Fratello Vip: al centro di incomprensioni Enock Barwuah e Selvaggia Roma. Tra i due ci sarebbero stati una serie di baci quando il ‘Vippone’ era già fidanzato con l’attuale compagna, cosa che ha fatto innervosire la ragazza. Lo scontro avuto poche ore fa si ripercuote nella diretta di questa sera e i due non si risparmiano alcun colpo.

Enock, Selvaggia e quei presunti baci del passato

Selvaggia Roma lo aveva annunciato e così è stato: il suo ingresso ha veramente portato il fuoco nella Casa del Grande Fratello Vip.

Entrata in gioco la scorsa puntata, l’ex volto di Temptation Island si è subito resa protagonista di uno scontro con Enock Barwuah. Il fratello di Mario Balotelli, solitamente restio alle discussioni e non sempre attivo nelle dinamiche del gioco, questa volta si è trovato coinvolto in un’accesa discussione.

Poche ore fa, infatti, la Roma ha rievocato episodi del passato in cui i due si sarebbero scambiati una serie di baci. Peccato che, come sostiene l’influencer, all’epoca dei fatti Enock fosse già fidanzato con l’attuale compagna Giorgia Migliorati Novello.

Un dettaglio da lui taciuto e che l’avrebbe fatta innervosire, portandola ad affrontare di petto la questione in un acceso diverbio fra le mura della Casa. Il ragazzo ha negato di aver ‘tradito’ la compagna con Selvaggia ammettendo però, in un momento successivo, una serie di messaggi compromettenti che le avrebbe inviato proprio all’epoca dei fatti.

Nonostante il mistero che aleggia sul loro reale rapporto, la fidanzata di Enock è subito intervenuta sui social per zittire la ‘Vippona’ e prendere le difese del ragazzo.

Selvaggia all’attacco contro Enock

Il mistero potrebbe risolversi proprio nella diretta di questa sera, quando Alfonso Signorini chiede a Selvaggia e Enock di chiarire le proprie posizioni.

Convocato in Confessionale, il fratello di Mario Balotelli ammette la presenza di quei messaggi, ma rivela: “Non mi ricordo che messaggi fossero, sono stati mandati ma non da me. È stata un’altra persona che non voglio mettere in mezzo“.

Ma in salone Selvaggia ha sentito tutto e, una volta rientrato dal Confessionale, l’ha attaccato: “Sei folle. Io posso capire Enock, ma nella vita un minimo di pa**e un uomo ce le deve avere.

Perché a questo punto mi dai la conferma che tu eri proprio fidanzato. Follia“. E aggiunge: “Questi messaggi li ho ancora sul cellulare, e arrivano dal telefonino di Enock”. E fa una domanda in diretta ad Alfonso Signorini: “Se puoi avere il mio telefono, ti può dare gli screen? Li avevo fotografati, così ve ne potete rendere conto. E confermo che i baci ci sono stati: lui dice di no, io dico di sì. Ma giustamente non avendo gli attributi, evidentemente all’epoca era fidanzato, perché se sei fidanzato non ti metti a baciare una ragazza in pubblico“.

