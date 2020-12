Gianni Morandi critica una foto della moglie Anna: la rivelazione su cosa accade dietro le quinte della loro coppia arriva da Rudy Zerbi, insieme ai due durante una giornata all’insegna del divertimento e delle risate.

Gianni Morandi critica la foto della moglie, Rudy Zerbi “spiffera” tutto

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Rudy Zerbi è andato in scena un siparietto inaspettato in compagnia di Gianni Morandi e della moglie, Anna Dan.

I due, presenti sui social con tanti contenuti divertenti che ricalcano la loro vita quotidiana e allietano migliaia di follower, sono stati protagonisti di una rivelazione che molti non si aspettavano.

Anna è la regista di molte foto e video che l’artista condivide sui suoi canali, ma stavolta pare che la sua “opera” con la fotocamera non sia andata a buon fine.

“Ragazzi, è un momento storico – ha detto Zerbi durante una delle sue Instagram Stories –, Gianni sta criticando una foto di Anna. Ma come? Non eri tu quella che faceva tutte le foto?“. La risposta della consorte di Morandi non si è fatta attendere: “No, lui la foto col pino in testa non la vuole“.

“Potrebbe essere la fine di un’epoca“, ha commentato Zerbi nel suo video, sottolineando con tono ironico i dubbi del cantante sulle “doti” di Anna in veste di fotografa.

Instagram Stories di Rudy Zerbi

“Tra moglie e marito non mettere il pelato! Trova l’intruso in questa foto“, ha concluso Zerbi, regalando ai follower uno scatto in cui è seduto tra i coniugi, sorridenti e più affiatati che mai.

Post di Rudy Zerbi su Instagram

Gianni Morandi e Anna Dan: amore e tutorial di cucina

La quotidianità della coppia è anche in salsa social.

Marito e moglie gestiscono insieme i profili Facebook e Instagram del cantante, e ogni giorno il pubblico gode di siparietti divertenti e rilassanti che incassano quintali di like.

Oltre ai suoi viaggi e alle sue immagini tra famiglia, amici e natura, l’artista si mostra spesso impegnato ai fornelli sotto la dolce regia di Anna. I video in cucina riscuotono molto successo, come quello che lo ha visto alle prese con un goloso risotto zafferano e salsiccia.

Una preparazione incorniciata dalle note della sigla de Il pranzo è servito e dai complimenti dei fan.

https://www.instagram.com/p/CHz-3OjqzkO/

