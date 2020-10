Nata il giorno di San Valentino, Marianna Morandi, la figlia di Gianni Morandi, è un’attrice ed madre di due figli avuti da una relazione importante con un altro big della musica italiana, Biagio Antonacci. Ma scopriamo tutto sulla sua vita privata, sulla carriera e sull’amore.

Marianna Morandi: chi è la figlia di Gianni Morandi?

Marianna Morandi è la figlia di Gianni Morandi e dell’attrice Laura Efrikian. Per la coppia, che è stata sposata dal 1966 al 1979, il suo arrivo ha rappresentato una rinascita. Infatti, i suoi genitori, molto addolorati dopo la morte della primogenita Serena, che visse solo alcune ore dopo il parto, superarono questo momento grazie alla nascita di Marianna e, successivamente di suo fratello Marco, nato nel 1974.

Gianni Morandi e la figlia Marianna. Fonte: Instagram

Classe 1969, oggi Marianna, che festeggia il suo compleanno il 14 febbraio, ha 51 anni ed è la madre di due figli avuti dalla storia con Biagio Antonacci. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale oggi, l’attrice è molto riservata e non si hanno notizie su una sua love story.

Marianna Morandi e la madre Laura Efrikian.

Fonte: Instagram

La carriera della figlia di Gianni Morandi

Marianna Morandi ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da molto piccola. Infatti, all’età di 7 anni esordì con il padre cantando in uno dei brani storici del cantante: Sei forte papà, del 1976. In seguito, dopo essersi diplomata presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma, iniziò la sua carriera di attrice teatrale recitando in spettacoli importanti, esordendo con Il Don Giovanni di Molière, recitando poi in L’avaro e poi in Risiko, di Francesco Apollon.

Mentre il suo battesimo in TV, sempre come attrice, fu nuovamente affianco al padre Gianni Morandi, nella serie del 1998 La forza dell’amore.

Marianna Morandi e Gianni Morandi in uno vecchio scatto. Fonte: Instagram

La storia d’amore tra Marianna Morandi e Biagio Antonacci

Marianna Morandi è stata legata sentimentalmente per molti anni a un’altra voce importante della musica italiana. Difatti, la figlia di Gianni Morandi ha fatto coppia per ben 9 anni con Biagio Antonacci. Da questa storia d’amore molto importante per entrambi, sono nati due figli: Paolo, nato nel 1995 ma già autore musicale affermato, e Giovanni, nato nel 2001.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Antonacci ha parlato dell’ammirazione che nutre per la sua ex: “Abbiamo sempre tenuto due punti fermi: mettere i figli al centro, preservandoli, e cercare di essere sereni anche nella separazione. La stima reciproca tra ex compagni è fondamentale, perché si porta dietro la fiducia: Marianna sa che non avrei mai esposto i nostri figli a persone non per bene, e io so lo stesso di lei. Se ci fosse stata della gelosia tra di noi sarebbe stato complicato, ma non c’è stata: lasciare liberi è un gesto d’amore che ti torna indietro.

A me è successo, e adesso i nostri figli sanno accogliere tutti senza diffidenza“.

Curiosità su Marianna Morandi

Marianna è anche una donna molto impegnata nel sociale. Infatti, dal 2011 è testimonial AISM nella campagna La gardenia dell’AISM, Associazione Italiana Onlus della Sclerosi Multipla. Dal suo profilo Instagram, da cui traspare tutta la serenità familiare con i suoi genitori ed i suoi figli, si può anche intuire l’amore per gli animali, soprattutto per i gatti: l’attrice ne possiede 2 che si chiamano Napoleone e Margot.

