Pochi giorni fa un gravissimo lutto ha colpito la regista e attrice Asia Argento. È morta Daria Nicolodi, per anni compagna di Dario Argento e madre di Asia.

Molti vip si sono uniti al lutto della regista, e tra questi c’è anche Mara Venier che ha voluto rendere omaggio alla grande attrice Daria Nicolodi ed esprimere la sua vicinanza alla Argento.

Il dolore di Asia Argento

Pochi giorni fa, Asia Argento ha scritto su Instagram un commosso e sofferto messaggio per ricordare sua madre: “Mi manca tanto il tuo profumo mamma, i bacini che ci davamo.

Nei momenti difficili della vita ripetevo a me stessa ‘chi ha la mamma non trema’. Ecco, da quando non ci sei più non riesco a smettere di tremare”.

Il post di Asia Argento su Instagram

Le dolci parole di Mara Venier

Mara Venier ha vissuto lo stesso dolore qualche anno fa, quando ha perso sua madre (malata d’Alzheimer). Così, dopo aver letto il post di Asia Argento, la Venier ha voluto esprimere la sua vicinanza commentando: “Asia cara, come ti capisco…sii forte”. La Argento ha immediatamente risposto all’amica: “Ci proverò.

Ti abbraccio Mara adorata”.

A dare la notizia della morte della Nicolodi era stato Dario Argento, e subito dopo era seguito il primo messaggio addolorato della figlia: “Ora puoi volare libera con il tuo grande spirito e non dovrai più soffrire Io cercherò di andare avanti per i tuoi amati nipoti e soprattutto per te che mai mi vorresti vedere così addolorata. Anche se senza di te mi manca la terra sotto i piedi, e sento di aver perso il mio unico vero punto di riferimento”.

