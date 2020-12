Sandra Milo ha rivelato un episodio importante della sua vita, un fatto consumatosi dietro le quinte del suo successo e che è legato alla sua storia di donna in carriera. A Oggi è un altro giorno, le parole struggenti dell’artista, in una confessione che nessuno si aspettava.

Sandra Milo rivela: “Voleva togliersi la vita”

Sandra Milo ha svelato un episodio che il pubblico non conosceva, qualcosa che si è consumato dietro le quinte della sua vita sotto i riflettori. Il fatto è venuto a galla durante il suo intervento nella trasmissione Rai Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone, e ha spiazzato tutti con il suo carico di dolore e sorpresa.

Secondo il suo racconto, un giovane le avrebbe inviato un messaggio confessandole il suo intento di uccidersi. Un proposito di morte che lei, indirettamente, avrebbe contribuito a sventare.

“Mi ha scritto un ragazzo – ha rivelato in preda a una palpabile commozione – che non trovava motivi per vivere, stava pensando di togliersi la vita. Poi mi ha detto ‘Ma se una donna, alla sua età, trova ancora tanti motivi per trovare la vita interessante, ci devo provare anch’io.

E così mi ha detto ‘Ho rinunciato a questo progetto (del suicidio, ndr), ci voglio provare“.

Il dramma della madre, Sandra Milo in lacrime

Nel corso del suo racconto, Sandra Milo ha toccato anche il terribile capitolo sulla perdita della madre, Maria Greco. In preda ai fortissimi dolori dovuti al tumore che l’ha colpita, poco più che 50enne, le avrebbe chiesto più volte di aiutarla a morire.

Una situazione drammatica che l’attrice ha ricalcato davanti alle telecamere Rai: “Non che abbia rimorsi – ha detto la Milo in lacrime – perché l’ho fatto con un grandissimo dolore e perché l’amavo tantissimo. Lei me lo chiedeva sempre, ‘Non ce la faccio più’. Aveva dei dolori terribili, era completamente paralizzata. Non sopportava di vivere come un vegetale. La cosa terribile è quando perdi la speranza. Se sai che non c’è niente da fare…“.

Sandra Milo ha rivelato di aver reagito alla richiesta della mamma con un immenso travaglio interiore: “Le dicevo ‘come faccio, mamma?

Io ti amo talmente tanto…’, lei un giorno mi ha detto ‘Sandra, io per te l’avrei fatto. Mi sono sentita un mostro di egoismo, e allora ho pensato ‘Ha ragione, devo aiutarla’. Avevo paura, ho pensato che se si fossero accorti mi avrebbero messo in prigione…‘”.

