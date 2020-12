Una delle coppie più indissolubili del panorama italiano, è quella formata da Adriano Celentano e Claudia Mori. Anche loro, però, hanno avuto alti e bassi nella loro relazione: litigi, incomprensioni, tradimenti, hanno messo alla prova il loro matrimonio. Nonostante ciò, la storia d’amore iniziata più di 56 anni fa continua ancora oggi.

La storia d’amore “dei due guerrieri innamorati”

I due si conobbero sul set del film “Uno strano tipo” nel 1963: secondo quando emerso negli anni, il cantante è rimasto colpito dalla bellezza e dal fascino della Mori, tanto da volerla conquistare a tutti i costi.

Il loro primo bacio è stato inconsueto, ma allo stesso tempo dolcissimo: il Molleggiato è riuscito a baciare l’attrice dopo una gara a braccio di ferro.

Un anno dopo, il 15 luglio 1963, Adriano Celentano e Claudia Mori convolano a nozze: la cerimonia è stata celebrata in una chiesa a Grosseto alle 3 di notte, perchè i diretti interessati volevano fosse intima lontana da fotografi e giornalisti.“I due guerrieri innamorati“, titolo del libro della Mori per celebrare i 50 anni di matrimonio con Celentano, hanno avuto tre figli un maschio e due femmine: Giacomo, Rosita e Rosalinda.

Ora sono anche nonni di un bellissimo bambino, frutto dell’amore tra Giacomo e la sua compagna Katia.

Tradimenti e gelosie tra Celentano e Claudia Mori

Proprio nel libro, Clauda Mori ha rivelato alcuni aneddoti sulla loro relazione così folle, bizzarra, ribelle ma allo stesso tempo ricca di passione e d’amore. Entrambi, ha scritto, hanno fatto delle scenate di gelosia: ad esempio una volta Celentano preso dalla rabbia tagliò tutte le minigonne della moglie e lei per ripicca le ricomprò in una boutique costosissima.

Nel 2014 poi il cantante ha rivelato il flirt avuto con Ornella Muti negli anni ’80. I due si conobbero durante le riprese del film “Il Bisbetico domato” e, secondo quanto emerso, Celentano non sarebbe riuscito a resistere alla bella attrice, tradendo così la sua amata compagna. A tal proposito, la Muti ha dichiarato: “Io ero in crisi con mio marito, lui si sentiva solo. Avrei portato questo segreto nella tomba ma è stato lui a tirarlo fuori e renderlo pubblico“.

Ornella Muti rivela il tradimento di Claudia Mori

Nello stesso contesto, la celebre attrice aveva anche aggiunto che Adriano Celentano avrebbe intrapreso una storia con lei, perchè Claudia Mori lo tradiva.

Queste, quantomeno, le voci che circolavano all’epoca, che riguardavano una possibile tresca tra la Mori e un noto attore. Una versione, quella della Muti, confermata dalla stessa Mori in alcune dichiarazioni riportate da numerose fonti di settore: “Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione. Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore c’era sempre fra lui e me, fortissimo“

Ormai, sembra essere proverbiale acqua sotto i ponti: il matrimonio tra Adriano Celentano e Claudia Mori è proseguito sino ad ora, e i due sono legati anche da rapporti professionali.

Claudia infatti è amministratrice delegata dell’etichetta del Molleggiato, Clan Celentano.

Approfondisci:

TUTTO su Adriano Celentano

Adrian, Celentano cede al romanticismo: la sviolinata per Claudia Mori

Eleonora Giorgi: “Celentano, una sensazione che non ho mai dimenticato”