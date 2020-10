Ornella Muti tornata a parlare della storia clandestina che ebbe, da giovane, con Adriano Celentano.

La relazione extraconiugale tra i due -che erano entrambi impegnati con altre persone- è stata tenuta nascosta per moltissimi anni, finché nel 2014 fu Adriano Celentano a raccontare cos’era successo.

Oggi Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli riportano in auge il discorso, sul quale l’attrice aveva già rilasciato commenti in passato.

Ornella Muti e Adriano Celentano: amanti clandestini

I fatti sarebbero accaduti negli anni ’80. Adriano Celentano era già sposato con Claudia Mori ed Ornella Muti era in procinto di sposare Federico Facchinetti: in un rispettivo momento di crisi sentimentale, i due -che si erano conosciuti sul set de Il Bisbetico Domato e ritrovati su quello per Innamorato Pazzo– ebbero una breve relazione.

Celentano rivelò la relazione extraconiugale

La rivelazione della relazione clandestina avvenne durante un processo. Celentano aveva denunciato un giornalista di Panorama che aveva scritto un articolo che forniva un’immagine non “idilliaca” della sua famiglia, e si era così ritrovato a dover raccontare della sua relazione extraconiugale. La sua deposizione, all’epoca, fu riportata da La Stampa: “Fra me e Claudia c’è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita.

La crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto”.

Ornella Muti scoprì che Celentano aveva rivelato della relazione nel momento in cui lo scoprì tutta Italia, cosa che la fece arrabbiare. Decise di rilasciare un’intervista a Il Fatto Quotidiano, in cui diceva: “A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d’amore con me.

Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano”.

Claudia Mori ha tradito Adriano Celentano?

Il discorso è stato ripreso in questi giorni proprio dal Muti e dalla figlia Naike Rivelli durante una puntata di Ogni Mattina in cui sono apparse come ospiti. In quest’occasione, spunta fuori un altro elemento della vicenda, mai emerso prima, rivelato proprio dalla Muti.

L’attrice, quando la figlia le chiede: “Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?”, ha infatti risposto: “Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano”.

Secondo la Muti alla base di quel tradimento ci sarebbe stato un problema in casa Celentano, come sottolinea anche Naike: “È successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici”. D’altra parte anche Ornella Muti era in crisi con Facchinetti: “Ero in crisi con mio marito, ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un…visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita”.

Per ora non ci sono state repliche da parte della famiglia Celentano su questi nuovi elementi emersi, e chissà che non vengano fuori altri dettagli in seguito da una parte o dall’altra.

