Al Grande Fratello Vip non c’è pace per Tommaso Zorzi, tradito dalle urla di una fan fuori dalla Casa. Poche ore fa, i concorrenti hanno scoperto un “segreto” che avrebbe voluto tenere per sé. Ma non è la prima volta che accade.

Tommaso Zorzi “tradito”: il suo segreto svelato ai concorrenti

Per la seconda volta, nel giro di poco tempo, Tommaso Zorzi è stato “tradito” dalle urla di una persona che, dall’esterno delle mura di Cinecittà, ha svelato agli altri concorrenti il nome del coinquilino nominato dal gieffino.

“Tommaso ha votato Elisabetta“: è così che una fan della trasmissione si sarebbe espressa, rivelando a tutti il contenuto della nomination fornita da Zorzi: Elisabetta Gregoraci.

Non è però un caso unico: uno spoiler dello stesso tenore, infatti, è arrivato quando ha votato Andrea Zelletta. Una rivelazione, anche allora “urlata” dall’esterno, che ha scatenato la reazione infastidita del concorrente davanti alla nomination inaspettata.

La reazione di Tommaso Zorzi: “Posso votare chi c***o voglio?“

Tommaso Zorzi stavolta non è rimasto a guardare.

La sua reazione è stata pressoché immediata, balzato sulla poltrona del giardino in cui si è trovato a sentire le urla della fan scatenata.

“Ogni volta che voto qualcuno, questa lo viene a dire – ha sottolineato ai suoi coinquilini –. Ma posso votare chi c***o voglio? Posso o no?”. Questa la risposta servita alla misteriosa “disturbatrice” da un Tommaso Zorzi indispettito e al tempo stesso incuriosito da questa sorta di accanimento nei suoi confronti.

Secondo Zorzi, dunque, questa donna si comporterebbe sempre così, ma solo quando si tratta di lui: “Ogni volta.

Vi giuro. Io non ho libertà di voto! Il voto è segreto per tutti, tranne per me che ho la tizia che urla da fuori“.

