Cosa ci aspetta oggi in tv? Rai 1 propone un docs-fiction per raccontare il Maxiprocesso a Cosa Nostra. Massimo Ranieri esordisce con il suo nuovo programma Qui e adesso su Rai 3. Mentre su Canale 5 prosegue la saga di Harry Potter. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 presenta la docu-fiction Io, una giudice popolare al Maxiprocesso. Il processo penale celebrato a Palermo tra il 1986 e il 1992 ha segnato l’Italia intera. Cosa Nostra fu finalmente riconosciuta come organizzazione criminale e i mafiosi come parte di un associazione a delinquere strutturata e radicata sul territorio.

Si concluse con un totale di 2665 anni di reclusione, distribuiti tra i 460 imputati. Questa sera guarderemo il Maxiprocesso con gli occhi di Francesca, un’insegnante che, alla vigilia del Natale ’85, riceve una telefonata che le comunica di essere stata sorteggiata come giudice popolare.

Alle 21.20, su Rai 2, va in onda un nuovo episodio della serie FBI intitolato Idoli Americani. Alle 22.05 Lotta o muori, 13esimo episodio della 2ª stagione del telefilm 9-1-1.

A seguire, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, andrà in onda O anche no. Una raccolta di testimonianze e storie sul mondo del lavoro e sul concetto di inclusione.

Giovedì scorso tutto era pronto. Il sipario si sarebbe dovuto alzare di lì a poco sul suo nuovo programma ma, a causa della morte di Diego Armando Maradona, il palinsesto è cambiato per lasciare spazio al ricordo del Pibe de Oro. Ed è stato proprio Ranieri, dal Teatro Sistina di Roma, a presentare il film Diego Maradona, visibilmente scosso.

Questa sera invece si partirà davvero: l’appuntamento con Massimo Ranieri è su Rai 3 alle 21.20 con il suo nuovo docu-show Qui e adesso.

I programmi in onda su Mediaset

Paolo Del Debbio ed il suo programma Dritto e rovescio intratterranno il pubblico di Rete 4 a partire dalle 21.25. Attualità, politica ed economia saranno analizzate in compagnia di esperti, giornalisti e onorevoli protagonisti della scena italiana.

Su Canale 5 questa sera va in onda Harry Potter e il calice di fuoco. Harry, Ron ed Hermione sono ormai al 4º anno della scuola di magia di Hogwarts.

I giovani maghi stanno crescendo e con loro anche le consapevolezze, i dubbi e i misteri.

Su Italia 1 va in onda il secondo appuntamento settimanale con Le Iene, in compagnia di Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Sugli altri canali

Corrado Formigli conduce Piazza Pulita su La 7.

Su TV8 sarà trasmessa in chiaro la partita della 5ª giornata di Europa League AZ Alkmaar – Napoli. Gli azzurri sono in testa al girone con 9 punti mentre gli olandesi sono a quota 7 ma la partita è ancora aperta perché, all’andata, gli uomini di Gattuso hanno incassato una sconfitta per 1 a 0.

L’appuntamento è dalle 20.30 per il pre-partita e alle 21.00 per il calcio d’inizio.

Per una serata divertente e adatta ai più piccoli l’appuntamento è alle 21.10 su Paramount Channel. Gérard Depardieu e Monica Bellucci sono tra i protagonisti del cast di Asterix & Obelix: Missione Cleopatra.