È passata qualche settimana dal dibattito in quel di Pomeriggio Cinque tra Patrizia Groppelli e Claudia Letizia. Ospiti di Barbara d’Urso per discorrere sulle accuse lanciate da Claudia Letizia nei confronti di Taylor Mega, i toni si erano accesi portando la Groppelli a dare della “bagnarola” alla Letizia che lì per lì, in puntata, aveva deciso di non rispondere. Poi lo scontro, dopo Pomeriggio Cinque, sui social e una rabbia che ancora non è sepolta: raggiunta al telefono Claudia Letizia ci racconta cosa è accaduto.

Il caso “bagnarola” a Pomeriggio Cinque: lo scontro

Lo scontro risale a qualche tempo fa ma tutt’ora Claudia Letizia non se lo spiega.

In particolare, ciò che non torna nei conti della “regina del Burlesque”, attrice e speaker radiofonica, più che le parole spese, sembra essere stato l’atteggiamento. Durante quella famosa puntata di Pomeriggio Cinque la Groppelli aveva definito Claudia Letizia, prendendo le difese di Taylor Mega, una “bagnarola“, propriamente una “tinozza da bagno” in confronto alla Mega, definita invece un “Titanic“. Già in puntata la Groppelli aveva fatto retromarcia ammettendo di aver forse esagerato ad appellarsi a quel termine per descrivere Claudia Letizia, a sua detta in cerca di visibilità e pubblicità.

Lo scontro dopo la puntata

Lì per lì la Letizia, ci racconta, aveva deciso di non rispondere a tono: “In tv non avevo risposto perché sono una persona elegante. Poi ho pensato che si fosse calata nel personaggio e in quel momento l’ho presa con filosofia“. La stessa Groppelli, racconta sempre Claudia Letizia, durante la pubblicità aveva scherzato con lei: “Aveva preso il cellulare e scherzando mi aveva guardata e detto ‘mi stanno massacrando per la questione della bagnarola’.

E anche in quel momento ridevo, insieme a Barbara d’Urso, ero molto calma“.

Claudia Letizia accusa la Groppelli: “Un po’ stron*a“

Quello che però ha infastidito la speaker radiofonica è stato quanto accaduto dopo la puntata: “L’avevamo presa a ridere ma dopo, un po’ da stron*a, ha cercato il video dove mi dava della bagnarola e l’ha pubblicato su Instagram. Siccome lei poi risponde spesso alle persone che le commentano i post, leggo che mi accusa di agire per farmi pubblicità“.

Il post su Instagram dell’opinionista

“Ma quale body shaming qui che è una cosa seria, e gravissima! La storia della parola “bagnarola” ha creato body shaming anche a me! – scriveva la Groppelli su Instagram – Ribadisco il concetto Taylor Mega con 2 milioni e mezzo di follower può piacere o non piacere (io ci ho discusso tante volte) ma darle dell’anoressica così inverosimilmente e gratuitamente fa solo pensare a cercarsi un po’ di pubblicità ! Sia l’ anoressia, sia l’obesità sono delle cose serie, molto serie!“.

La risposta di Claudia Letizia: “È una principessa che ha perso il suo trono“

Visto il video, la rabbia di Claudia Letizia nei commenti stessi del post: “Beh diciamo che avrei perdonato l’ offesa stupida e gratuita lì al momento, ma visto che addirittura pubblichi il video cercando di giustificarti, credo che la caduta di stile abbia proprio toccato il fondo!

“. Forti le stoccate di Claudia Letizia che, sempre al di sotto del post della Groppelli, aggiunge: “Menomale che in trasmissione durante la pubblicità hai pure ammesso che ti stavano massacrando sui social per “la bagnarola”! Coerenza zero! Vediamo chi cerca pubblicità...“.

I commenti di Claudia Letizia al di sotto del post di Patrizia Groppelli.

Fonte: Instagram

Un attacco che continua una volta raggiunta al telefono: “È una principessa che ha perso il suo trono e che poi ha trovato Sallusti – dichiara Claudia Letizia sulla Groppelli – Queste (Patrizia Groppelli e Taylor Mega [NdR]) non fanno niente nella vita e sono famose solo per gli uomini che hanno avuto vicino“.

Approfondisci

TUTTO su BARBARA d’URSO

GF Vip, Malgioglio a Barbara d’Urso: “Ma sei scema?”, la rivelazione sulla conduttrice

Claudia Letizia, è scontro con Taylor Mega: “Le lancio una sfida”