Continua lo scontro a debita distanza tra Claudia Letizia, regina del Burlesque italiano, e Taylor Mega, personaggio televisivo e influencer “bombastica”, come era stata definita dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. E ancora una volta, il conflitto ripercorre temi già affrontati dalle due: Taylor Mega, con i suoi consigli e le sue parole, è un personaggio positivo alla luce di quasi 2 milioni di giovanissime follower al seguito?

Megafitness, l’applicazione a pagamento di Taylor Mega

Questa volta però, agli atti si aggiunge la recente applicazione creata e pubblicizzata da Taylor Mega.

Una piattaforma dove, come si legge sul sito, vengono settimanalmente caricati esercizi fisici “per allenarsi tranquillamente dal salotto, al parco o ovunque si voglia“; “consigli personali di Taylor Mega per tornare in forma”; “consigli per mangiare equilibrato perché avere un bel fisico non significa digiunare“. Un’applicazione a pagamento (abbonamento mensile e trimestrale) dove, a giudicare da quanto caricato sul sito, non c’è ombra di una collaborazione con medici, specialisti o personal trainer del caso.

Screenshot del sito dell’applicazione MegaFitness, di Taylor Mega. Fonte: https://megafitnesscommunity.it/

E proprio alla luce di questa applicazione, Megafitness, monta l’astio di Claudia Letizia, in ribellione per quanto sta accadendo dopo aver già affrontato Taylor Mega, accusandola di essere un personaggio che influenza negativamente, soprattutto sotto il profilo del benessere fisico, i suoi numerosi followers.

“È un’app che puoi scaricare sul telefono dove troverai la mia alimentazione, 2 allenamenti nuovi interattivi ogni settimana dove sembra davvero che vi alleniate con me (e credetemi sono i video più belli che abbia visto sul mercato) – scriveva qualche giorno fa Taylor Mega sui social, rispondendo ad alcune domande dei seguaci – rispondo alle vostre domande nella chat, ai vostri commenti e motivo tutte ad allenarsi e a dare il meglio per stare bene e in forma“.

Raggiunta al telefono, abbiamo chiesto a Claudia Letizia di spiegarci cosa sta accadendo e anche questa volta, la regina del Burlesque, non si risparmia un forte attacco alla Mega.

Una delle stories pubblicate da Taylor Mega. Fonte: Instagram

Claudia Letizia di nuovo contro Taylor Mega: “Influencer negativissima“

Perché sei nuovo sul piede di guerra con Taylor Mega?

Taylor Mega ancora una volta è un’influencer negativissima secondo il mio parere. Addirittura ora ha la presunzione di vendere un’applicazione a pagamento dove dispensa consigli sull’alimentazione, cosa gravissima perché non ha nessuna competenza per farlo.

In che senso? Spiegaci.

Dà consigli sull’alimentazione, dà ricette e consigli per gli allenamenti senza avere alcuna competenza in nessuno di questi campi perché non è una personal trainer e non ha un corso di formazione alle spalle per poterlo fare. Non è una nutrizionista o un medico per poter dare addirittura ricette o consigli sull’alimentazione per cui, ancora una volta, è una persona che influenza negativamente gli adolescenti che la seguono.

Ho verificato, non compare nessun nome alle spalle dell’applicazione di un qualsiasi specialista.

Claudia Letizia: “È una cosa gravissima. Il suo profilo dovrebbe essere cancellato“

Perché in questo caso ritorni a parlare di “influenza negativa”?

Lei ha sempre questa presunzione pazzesca di poter fare qualsiasi cosa, di poter vendere tutto. Ognuno ha la sua età, la sua altezza, la sua predisposizione fisica e fa delle analisi, può avere dei valori completamente diversi dai suoi e proprio per questo non esiste una dieta per tutti.

Lei invece dice “fai come me, mangia come me, allenati come me”, ma se si scarica la sua applicazione una ragazza che ha un problema cardiaco o con un qualsiasi altro problema alimentare, senza fare analisi né altro, rischia e chi si prende la responsabilità per questa persona che può anche rimetterci fisicamente? La trovo una cosa veramente grave. Dovrebbe pubblicare le sue analisi e dire ‘se avete li stessi valori allora fate quello che faccio io’.

Cosa ti preoccupa di più?

È una ragazza completamente diversa da me e che ha 20 anni meno di me, non voglio mettermi a confronto come hanno fatto passare.

La mia battaglia è un’altra: il suo profilo Instagram è uno di quelli che dovrebbe essere chiuso perché non è un’influencer che lancia un messaggio positivo. È un’ignorante che ogni volta che si è confrontata con me, anche in tv, non è stata capace di dire altro se non due parole, suggerite probabilmente dal suo agente, “Claudia Letizia mi ha fatto body shaming“.

Approfondisci

