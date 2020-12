Sabato 5 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 la serata è dedicata al ricordo del musicista Stefano D’Orazio. Su Canale 5 invece, Michelle Hunziker traghetta il suo All Togethe Now nell’olimpo del week end. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 dedica la prima serata al ricordo di Stefano D’Orazio. Ciao Stefano, amico per sempre è un omaggio al musicista scomparso lo scorso 6 novembre. Le testimonianze di amici e colleghi si alterneranno ai momenti più belli dell’ultima esibizione dei Pooh a San Siro, in occasione dei 50 anni di carriera. Il concerto sarà preceduto da un’intervista inedita del batterista durante il suo ultimo tour.

Rai 2 dedica la serata alle serie tv più seguite.

A partire dalle 21.05, sarà trasmessa la puntata La lista nera del telefilm S.W.A.T.. A seguire Rusty, episodio numero 7 della 15ª stagione di Criminal Minds e, alle 22.40, il 2º episodio della 10ª stagione di Blue Bloods.

Su Rai 3, dopo Le parole della settimana di Gramellini, va in onda Edizione straordinaria.

Ideato da Walter Veltron, Marta La Licata ed Enrico Salvatori per Rai Cultura, il racconto fotografa le emozioni dell’Italia e del mondo attraverso una raccolta delle edizioni straordinarie dei notiziari Rai dal 1954 ad oggi.

I programmi in onda su Mediaset

Su Rete 4 va in onda The family man. Una pellicola del 2000 che inaugura il periodo dei film natalizi nel migliore dei modi.

È tempo di grandi cambiamenti nel palinsesto di Mediaset. Dopo la fine di Tu Si Que Vales e la vittoria di Andrea Paris accolta da molte polemiche, nel sabato sera di Canale 5 sbarca All Together Now.

Il game show musicale guidato da Michelle Hunziker è stato promosso ed ora spetta alla sua conduttrice e alla giuria vip tenere alto il nome del programma soddisfacendo le aspettative del pubblico.

Su Italia 1 Inside Out ci accompagnerà alla scoperta delle emozioni, facendoci fare un fantastico viaggio nella mente dell’undicenne Riley, alle prese con l’inizio dell’adolescenza, un trasloco ed un rapporto con i genitori che sta inevitabilmente cambiando. Il lungometraggio della Disney Pixar ha vinto un premio Oscar come miglior film d’animazione.

