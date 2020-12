Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele. Un quadro famigliare che negli ultimi anni si è allargato con l’ingresso di Francesca Quattrini, la fidanzata e ormai convivente di Gabriele. Ci saranno presto dei nipotini in famiglia?

Maria De Filippi e il suo privato

Il 28 agosto è una data importantissima per Maria e Maurizio. Infatti, si festeggiano non solo il compleanno del famoso conduttore ma, anche le nozze con Maria. Anno d’argento il 2020 per i due con i loro 25 anni di matrimonio e la vita dei due non potrebbe procedere in modo migliore.

“È stato la mia vita Maurizio, è la mia vita tutti i giorni. È il mio amore unico“, racconta durante un’intervista di qualche mese fa alla rivista Gente. Il loro è sempre stato un matrimonio felice e sereno, e al quadro familiare si è unito anche Gabriele Costanzo. La coppia ha dapprima preso in affidamento e successivamente adottato Gabriele.

Dopo la nuora, arriva il nipotino?

Gabriele Costanzo ha lasciato il nido decidendo di iniziare a porre le basi del suo rapporto insieme alla fidanzata Francesca Quattrini.

I due sono andati a convivere e ormai i gossip sulla loro relazione sono tanti ma, gli unici a voler vedere un figlio loro non sono solo i fan ma anche mamma Maria. “Un nipotino? Magari. Assolutamente sì. Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia. Mi piacerebbe molto essere nonna. Pensate che bello avere due gemelline!”, ha rivelato ancora ammettendo quindi il desiderio di diventare nonna. Queen Mary, come l’hanno definita i fan, a quanto pare non è una madre invadente e lascia che il figlio decida sempre e comunque per sé.

La nuora non deve avere l’approvazione ma ammette che fino adesso, le compagne nelle storie importanti del figlio le sono sempre piaciute.

Approfondisci

Tutto su Maria De Filippi

Tutto su Maurizio Costanzo