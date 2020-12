Una settimana particolare con un meteo sempre più invernale che caratterizzerà quindi anche il ponte dell’Immacolata. Dal 7 dicembre in poi quindi previste piogge, anche a carattere intenso, e neve. Giorni difficili anche quelli passati dal punto di vista meteorologico. Ieri il Panaro ha rotto gli argini e ha portato all’evacuazione di alcune famiglie che vivevano nella zona. Strade chiuse in Alto Adige, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia ha chiesto lo stato di crisi per le zone più colpite della sua regione.

Il meteo dal 7 all’11 dicembre

Continua ancora a cadere la neve sulle Alpi e sull’Appennino anche a quote basse.

Le piogge colpiranno tutta la penisola ancora nei prossimi giorni senza lasciare tregua. Alle piogge si aggiungeranno anche delle forti raffiche di vento. Secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it il maltempo non lascerà tregua fino a venerdì, ma dal fine settimana potrebbe cambiare qualcosa anche se è presto per fare previsioni più dettagliate.

Fonte meteo: www.centrometeoitaliano.it