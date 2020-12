Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 2 suona la campanella per una nuova puntata del collegio più seguito della tv. Su Mediaset una serata di grande calcio con la trasmissione della partita di Champions League Barcellona – Juventus. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 trasmetterà una puntata de Il commissario Montalbano dal titolo Il gioco degli specchi. Vigata, la cittadina siciliana cornice dei racconti di Camilleri, viene scossa dall’esplosione di una bomba carta davanti ad un magazzino. Cosa sarà successo?

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata de Il Collegio. Il docu-reality più seguito dai giovanissimi giunge alla sua settima puntata.

Politica ed attualità su Rai 3 con #cartabianca. Bianca Berlinguer, in compagnia di tanti ospiti autorevoli, cercherà di fare chiarezza sulle restrizioni del periodo natalizio, sull’economia in difficoltà, sul vaccino e su tutto ciò che riguarda gli sconvolgimenti causati dall’epidemia di Covid-19.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Anche su Rete 4 la serata è dedicata all’attualità e alla politica con Fuori dal coro, il programma di Mario Gordano.

Su Canale 5 la serata è dedicata al big match di Champions League Barcellona – Juventus. Una sfida nella sfida, visto che le squadre possono vantare la presenza di 2 Palloni d’Oro, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Su Italia 1 Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, conducono Le Iene Show.

Gli altri

Per completare l’offerta ed i punti di vista sulla politica e l’attualità del martedì sera, La 7 propone Dimartedì, il programma condotto da Giovanni Floris.

Su Rai 5 invece va in onda Captain Fantastic.

Nel tentativo di preservare i loro 6 figli dalla società statunitense, simbolo del capitalismo e del consumismo più sfrenato, Ben e Leslie decidono di vivere nella natura selvaggia dei boschi del Nord America. Quando la madre muore, il padre si vede costretto a riportare i figli nella civiltà. È a questo punto che i ragazzi si rendono conto di aver vissuto per anni in una ‘bolla’ e di desiderare le stesse esperienze dei loro coetanei, mettendo in crisi il modello educativo perseguito dai genitori.

Per i più piccoli, su Paramount Channel, alle 21.10 andrà in onda Piovono polpette, il film di animazione che racconta le avventure di Flint Lockwood, uno strampalato inventore le cui idee spesso sono poco apprezzate dai suoi concittadini.