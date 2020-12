L’avventura di Elisabetta Gregoraci al GF Vip si è conclusa, ed ora la conduttrice ha potuto fare ciò che attendeva da mesi: rivedere l’adorato figlio Nathan Falco.

Era stata proprio la prospettiva di stare lontana dal figlio ancora a lungo (per via del prolungamento della trasmissione fino al 2021 inoltrato) che ha convinto Elisabetta a lasciare il programma. Nella serata di lunedì, la conduttrice ha dunque salutato tutti i concorrenti – in particolare Pierpaolo Pretelli- ed ha abbandonato la Casa nella quale è vissuta negli ultimi mesi.

L’incontro con famiglia e amici

Arrivata a casa, è stata accolta da un torrente d’amore e da una sorpresa organizzata dalla sorella Marzia e dall’amica Micaela Ottomani, che sono riuscite anche a far riabbracciare Nathan Falco ed Elisabetta.

Il piccolo Nathan ha passato gli ultimi giorni a Dubai insieme al padre Flavio, ma non appena è tornato, è corso ad accogliere la madre. L’incontro tra i due è stato molto emozionante ed è stato filmato da sorella e amica, che poi l’hanno condiviso su Instagram. L’abbraccio tra i due è stato infatti immortalato da amica e sorella.

Lasciare la Casa, per Elisabetta Gregoraci, è stato un momento di emozioni contrastanti: da una parte la gioia del rivedere figlio e affetti, e dall’altra la malinconia di lasciare un luogo ormai divenuto familiare. A colloquio con Signorini, la showgirl ha raccontato: “Sono entrata in un modo ed esco in un altro. Questa esperienza mi è servita veramente tanto, è un bilancio positivissimo. Sono un’altra Eli, felice e determinata. Spero che il pubblico abbia potuto vedere una Eli diversa, che in tv non si può vedere.

Sono venuta qua per farmi vedere sotto ogni sfaccettatura”.

