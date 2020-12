Mercoledì 9 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 torna Alberto Angela. Su Canale 5 invece ricominciano le puntate della fiction Il silenzio dell’acqua, dopo il cambio di serata nel palinsesto Mediaset. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, l’appuntamento è con Stanotte a Pompei. A partire dalle 21.25, Alberto Angela ci accompagnerà in un viaggio straordinario alla scoperta della città riemersa dalle ceneri del Vesuvio. Affreschi, mosaici, iscrizioni e i corpi degli abitanti. Pompei non smette mai di stupire e, dopo le recenti scoperte, il divulgatore più celebre della tv ha deciso di farci conoscere il meglio di questi nuovi scavi archeologici.

Su Rai 2 arrivano 2 nuovi episodi della fiction L’alligatore. Ne Il Maestro di Nodi (parte prima e seconda) l’investigatore Marco Buratti sarà costretto ad addentrarsi in un mondo fatto di violenza e ricatti.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Questa sera si parlerà in particolare di maghi e santoni, di presunti sensitivi che, in cambio di denaro, offrono aiuto alle famiglie degli scomparsi.

Personaggi subdoli e spesso poco trasparenti che cercano di lucrare sul dolore e sulle speranze di chi cerca risposte al proprio dramma.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4.

Dopo l’approdo di All Together Now alla prima serata del sabato, nel mercoledì sera di Canale 5 arriva la serie Il silenzio dell’acqua – Seconda stagione. I primi 2 episodi erano andati in onda lo scorso venerdì 27 novembre.

Questa sera, a partire dalle 21.46, proseguiranno le indagini della coppia di investigatori formata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti per risolvere l’enigma di un duplice omicidio.

Italia 1 propone il film della Marvel X-Men le origini – Wolverine. Una pellicola per scoprire chi è veramente il mutante Logan e quale sia il suo passato.

Sugli altri canali

Alle 21.15 su La7 Andrea Purgatori presenta Atlantide – Storie di uomini e di mondi. La puntata di oggi, dal titolo Speciale M, racconta l’ascesa del Duce tra il 1925 e il 1935.

Ad accompagnare la serata ci saranno Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Massimo Popolizio, lo storico Luciano Canfora e Antonio Scurati, autore del libro M, l’uomo della provvidenza. A seguire il film di Carlo Lizzani Mussolini ultimo atto che mette in scena le ultime ore del Duce e del suo tentativo di fuga insieme all’amante Claretta Petacci.

Su TV8 vanno in onda le semifinali di X Factor 2020.

Rai Movie propone il film Euforia, 2º lungometraggio diretto da Valeria Golino con Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandea.

Su Iris alle 21.00 va in onda Match Point, un film di Woody Allen con Scarlett Johansson e Jonathan Rhys Meyers.