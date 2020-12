Manca meno di un mese alla notte di San Silvestro, ma quest’anno sarà diverso: non ci saranno grandi festeggiamenti nelle piazze o veglioni nei ristoranti e a casa di amici. Il 2020, del resto, ha cambiato il modo di vivere e di approcciarsi alle festività da quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. In molti ora si augurano un 2021 nel segno della ripartenza anche grazie al vaccino. Alla televisione il compito, almeno in parte, di fare compagnia in attesa del countdown di mezzanotte e dell’avvento del nuovo anno.

L’anno che verrà

Il tradizionale appuntamento su Rai 1 con L’anno che verrà ci sarà, e sarà condotto da Amadeus.

L’anno scorso il programma venne trasmesso dalla Basilicata mentre quest’anno si svolgerà a Roma, ma in realtà la location di quest’anno doveva essere l’Umbria, a Terni per la precisione.

Per ora i possibili nomi del cast del programma potrebbero essere: Ermal Meta, Bugo, Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Red Canzian, Orietta Berti, Rita Pavone, Nino Frassica, Diodato, Annalisa, Ron, Loretta Goggi e Elodie. Zucchero potrebbe essere uno degli ospiti del programma, ma per ora è solo un’ipotesi.

Il cambio di location

Come detto in precedenza, la location iniziale doveva essere Terni, per l’esattezza l’Acciaieria della città, il capannone del parco 4 dell’Ast, Acciai Speciali Terni, doveva ospitare l’evento per il quale sono stati stanziati 650 mila euro, di cui 500 mila dalla regione Umbria e 150 mila dalla città di Terni. La causa del cambio di location, come è facile da immaginare, è il rispetto delle norme anti Covid-19. Per ora L’anno che verrà in Umbria slitta nel 2021, salvo sorprese del nuovo anno.

La trasmissione condotta da Amadeus andrà comunque in onda ma dallo studio Frizzi-5 di Roma (ex Dear), il programma si svolgerà con gli usuali ospiti musicali che porteranno il pubblico televisivo alla svolta di questo anno, puntando a quello nuovo.

La messa in onda del programma avverrà dunque in studio e ciò potrebbe rendere più semplice l’organizzazione: ci potrebbe essere anche la possibilità di permettere l’entrata del pubblico ma su questo lato non è ancora chiara la modalità di partecipazione.

E per quanto riguarda gli altri canali?

Su Rai 1 è quindi confermato l’appuntamento con L’anno che verrà, mentre sugli altri canali come Canale 5 ci sarà una puntata speciale del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Il GF Vip ha sostituito il Capodanno con la musica di Federica Panicucci. Per La7 c’è una novità: per il primo anno, il Capodanno verrà festeggiato con una puntata di Propaganda Live.