Quella di ieri, 9 dicembre, non è stata un’apertura come le altre per Bianca Guaccero a Detto Fatto: il format è tornato in onda, dopo la sospensione innescata dalla bufera sul tutorial della “spesa sexy”, e la conduttrice ha affidato a un messaggio commosso le prime parole che archiviano un silenzio lungo diversi giorni (anche sui social).

Detto Fatto, la quiete dopo la tempesta: Bianca Guaccero si scusa

Sono state settimane di dura prova e riflessione dietro le quinte di Detto Fatto, format di Rai2 fresco di ritorno in onda dopo la clamorosa sospensione.

Un provvedimento, quello dei vertici Rai, che era arrivato a margine della bufera esplosa sul caso del tutorial su come fare la spesa in modo sexy, sipario che ha gettato programma e produzione in un vero e proprio vespaio.

Ora, dopo giorni di silenzio e mea culpa, la conduttrice Bianca Guaccero ha rivolto le sue prime parole al pubblico proprio in apertura, a condensare il suo dispiacere e le scuse di tutto lo staff in un messaggio carico di commozione.

“Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata, ma anche molto felice di essere qui.

Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile, e sia io che la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità per migliorare, per crescere. Così come abbiamo sempre fatto e ogni giorno facciamo. da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla, Detto Fatto è qua“.

Spesa sexy: il tutorial che ha rischiato di far saltare lo show

Si tratta delle prime parole della conduttrice al suo amato pubblico dopo la bufera, tornata a far sentire la sua voce anche sui social con un post in cui ha annunciato il ritorno in tv dopo il caos.

Bianca Guaccero si era temporaneamente congedata da Instagram il 25 novembre scorso, dopo aver chiesto scusa ai telespettatori su quanto andato in onda nella puntata della discordia.

A scatenare il caso era stato un tutorial in cui la pole dancer Emily Angelillo spiegava alle donne come fare la spesa in modo sensuale, muovendosi tra le corsie di un supermercato senza perdere di vista un “obiettivo finale”: essere sempre sexy.

Il vademecum sulla spesa in tacco 12 non era piaciuto a tanti, e la polemica aveva aperto all’ipotesi di una chiusura anticipata del programma. Epilogo che risulta ora ufficialmente scongiurato.

