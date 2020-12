Questa corrente quinta edizione del Grande Fratello Vip piace, inutile negarlo. Piacciono i concorrenti, piacciono le dinamiche sebbene le polemiche si siano scatenate sin dal principio. Una di queste aveva preso piede mesi e mesi fa, fin da uno dei primi televoti, quello nella fattispecie che aveva avuto come conseguenza l’eliminazione di Guenda Goria e il salvataggio di Elisabetta Gregoraci.

E la polemica sui voti “truccati” continua ancora.

La bufera sul “televoto truccato” che ha salvato Rosalinda e Dayane

Più grande è il successo più rischiano di essere le polemiche, è risaputo nel mondo dello spettacolo.

C’è qualcosa, al momento di fare “lo spoglio” dei voti dei telespettatori che non torna ai telespettatori stessi. A scatenare la polemica in questi ultimi giorni sono di nuovo Rosalinda, ex Adua Del Vesco, e Dayane Mello. Tanti infatti sui social hanno notato “movimenti strani” dall’estero, nella fattispecie dalla Spagna e dal Brasile da dove si pensa siano arrivati cospicui voti a suo favore da account appositamente pensati, falsi.

Account fake e voti dall’estero contro il regolamento?

Una vera e propria irregolarità, se così fosse provata, alla luce di un regolamento che vieta il voto a chi non è residente in Italia.

Un putiferio che, una volta palesato, ha rischiato di compromettere non poco la credibilità del programma e proprio per questo ha deciso di intervenire lo stesso Alfonso Signorini dai microfoni di Casa Chi.

Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti?

Interviene Signorini: “Una questione che non riguarda me“

“Questa è una questione che non riguarda me, ma riguarda la produzione e il Grande Fratello – ha subito chiaro Alfonso Signorini – però mi è stato detto che, mentre il televoto è riservato ai residenti in Italia, le votazioni su Internet fatte attraverso il sito sono libere a tutti.

Questo è quello che mi era stato risposto quando si era sollevata la questione qualche mese fa, però non ho aggiornamenti, non so se ci siano stati degli sviluppi“.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

Alba Parietti, il commento sull’incontro tra Oppini e Zorzi

GF Vip, Francesco Chiofalo demolisce l’ex Selvaggia Roma: “Mai abbandonata dal padre”