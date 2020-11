Tra le domande che più la gente si pone fuori dalle mura del Grande Fratello Vip è: ma quanto si guadagna a partecipare al reality? Quanti soldi percepiscono i concorrenti per essere chiusi in una casa, ripresi 24 ore su 24? E soprattutto, tutta questa ansia da nomination, tutta questa amarezza quando si viene eliminati o squalificati… è dovuta al fatto che si perde, oltre ad un’esperienza surreale e mediatica, un montepremi che è pari a quanto? Quanto guadagna, in soldoni, il vincitore?

Grande Fratello Vip: quanto guadagnano i concorrenti?

Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci, la contessa De Blanck, Maria Teresa Ruta… quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 per stare dentro la casa del reality? Una domanda che ritorna spesso tra il pubblico che spesso si trova a chiederselo senza però sapersi dare una risposta. È infatti risaputo che ogni concorrente, prima di accettare di partecipare al reality, sottoscriva un contratto in cui si prevede anche un compenso per la sua partecipazione. Per quanto si tratti di contratti “top-secret” non è difficile riuscire a ipotizzare quanto possa prendere ogni singolo concorrente nella casa.

Un cachet “a settimana”

Ovviamente non c’è un compenso valido per tutti i concorrenti: ogni “vippone” ha infatti un cachet a sé stante che varia da personaggio a personaggio anche in relazione alla propria importanza. Il cachet di Elisabetta Gregoraci, per intenderci, non sarà lo stesso che ha percepito per la sua partecipazione Andrea Zelletta. Partendo da “fatti”, per farci un’idea di quanto possa guadagnare un gieffino, basta pensare a Lory Del Santo che per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, immediatamente dopo la perdita di suo figlio, avrebbe percepito circa 100mila euro.

In generale, nelle edizioni “vip” del passato, si sono visti cachet che variavano tra le fasce minime di 5mila euro a fasce da 10mila euro a settimana per ogni settimana trascorsa all’interno. Meno di 5mila euro per personaggi non proprio noti a tutti come potrebbe essere quest’anno per Guenda Goria.

Più si resta in casa e più si guadagna

E come dicevamo, altra variabile che influisce sul compenso finale di ogni singolo concorrente è la durata della propria permanenza all’interno della casa: più settimane si trascorrono nella casa più il compenso lieviterà di settimana in settimana.

E questo probabilmente spiega anche perché sia un discorso così cruciale quello delle “nomination” e perché i concorrenti lottino così tanto per rimanere nel reality. Non è un modo dire: è proprio lavoro. A titolo d’esempio, nel corso della scorsa edizione si vociferava che Barbara Alberti avesse preso 18mila euro per ogni settimana nella casa e 8mila euro per ogni puntata come ospite in studio. Tra i 40 e i 50mila euro invece il cachet stellare settimanale percepito da Valeria Marini.

Chi è il più pagato della quinta edizione del GF Vip?

Per avere idea del cachet si devono dunque considerare la sua popolarità come punto di partenza e immaginare come questo compenso aumenti settimana dopo settimana tanto quanto permane il concorrente dentro la casa. Prendendo in considerazione questa precisa edizione, le concorrenti in assoluto più pagate sarebbero la Gregoraci e la De Blanck che dovrebbero prendere circa 10mila-15mila euro a settimana. Discorso diverso invece per Andrea Zelletta, Enock, Guenda Goria e Fausto Leali che dovrebbero essersi aggiudicati circa 3mila euro ogni 7 giorni.

Il montepremi: quanto guadagna il vincitore del GF Vip?

Discorso del tutto a parte lo merita poi il montepremi finale: colpo di grazia, dopo aver racimolato soldi su soldi settimana dopo settimana arrivando sino all’ultimo giorno del reality, alla fine il vincitore del Grande Fratello Vip è anche il destinatario di un premio che sembra sia pari ad altri 100mila euro, 50mila dei quali da devolvere in beneficienza. Insomma, sarà anche una “reclusione” ma una reclusione coi fiocchi da metterci la firma.

Quanto dura il Grande Fratello?

E non è finita nemmeno ora: alla luce di quanto accaduto quest’anno e di quanto deciso da Mediaset in questi giorni infatti, la corrente edizione del Grande Fratello Vip si allungherà ancora e andrà in onda fino al prossimo febbraio 2021.

Una decisione presa un po’ per comodità e un po’ per strategia.

