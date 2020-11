Ora che anche Alfonso Signorini ha messo voce in capitolo, tutto sembra essere più che ufficiale. Proprio così infatti, l’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip si prolungherà come già si vociferava da tempo e come anche molti concorrenti all’interno della casa “temevano”.

Il Grande Fratello Vip si allunga: è ufficiale

Certo è che Tommaso Zorzi già ci aveva scherzato sù all’interno della casa. Proprio così infatti sembra non ci siano più le condizioni per utilizzare il mero condizionale: la quinta edizione del Grande Fratello Vip si allungherà fino a febbraio 2021.

Una strategia messa in atto da Mediaset non a caso: può definirsi strategica sì ma soprattutto necessaria. Il reality show presenta infatti tutte quelle caratteristiche sceniche che ben convengono ad uno show “in sicurezza”, che difficilmente potrebbe dunque subire brusche frenate in tempi di Covid-19, l’emergenza sanitaria che ha influito e influisce continuamente anche sui palinsesti televisivi.

Natale e Capodanno nella casa ma i “vipponi” ancora non lo sanno

Le rigide regole ma anche e soprattutto il format in sé e per sé garantiscono infatti il continuo proseguo dello show quasi impossibile da essere messo a rischio e proprio queste, garantendo un appuntamento fisso a settimana, Mediaset avrebbe optato per allungarlo.

Complici, ovviamente, anche i dati in termini di share che stanno premiando questa edizione particolarmente seguita dal pubblico. In tutto questo chiacchierare però, all’interno della casa la notizia non è ancora stata data per certa sebbene, come dicevamo, alcuni inquilini avessero già paventato nelle scorse settimane il presentimento.

Sarà ora onere e dovere di Alfonso Signorini comunicare ai “vipponi” che tutto si prolungherà fino a febbraio, costringendo così i superstiti alle nomination e alle eliminazioni a trascorrere Natale e Capodanno nella casa più spiata d’Italia.

“Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi – ha dichiarato Signorini – Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio“.

A dicembre nuovi vip: entra Malgioglio

Come reagiranno i concorrenti? Non è dato sapere ma, altro dato di fatto, per poter continuare l’avventura sarà necessario far entrare in casa nuovi concorrenti per non far venir meno la materia prima. Oltre a Cristiano Malgioglio, il paroliere che sembra aver già accettato in toto l’offerta dell’amico Signorini, nelle prime settimane di dicembre sono attesi nuovi vip nel reality.

