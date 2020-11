Al Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, si assiste ad un ingresso a sorpresa nella Casa di Cinecittà. A varcare la Porta Rossa è Giacomo Urtis, meglio noto come il chirurgo dei Vip, che ha già alle spalle esperienze televisive di spicco, come l’Isola dei famosi. La sua permanenza nel reality sarà breve, giusto il tempo di portare a termine una missione speciale.

Giacomo Urtis entra nella Casa

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono pronti ad accogliere, anche questa sera, un ospite a sorpresa che rimarrà nella Casa per alcuni giorni: stiamo parlando di Giacomo Urtis.

Non è stato presentato come concorrente ufficiale come è capitato per Stefano Bettarini e Giulia Salemi prima, e per Selvaggia Roma poi. La sua, infatti, dovrebbe essere una permanenza piuttosto breve, giusto il tempo di portare a termine una missione… speciale.

Questo è quanto la produzione ha fatto trapelare, ma la vera ragione del suo ingresso a Cinecittà è ancora ignoto. Soltanto questa sera, nel corso del nuovo appuntamento con il reality, Alfonso Signorini svela ai ‘Vipponi’ il motivo alla base di questa scelta.

Una missione speciale a tema ‘gossip’

Nascosto in Confessionale, Giacomo Urtis viene raggiunto dal collegamento di Alfonso Signorini, che gli chiede se nella Casa conosca già qualcuno. Il chirurgo risponde: “Io conosco già qualcuno, circa la metà dei concorrenti“.

A seguire il conduttore si collega con i Vipponi e annuncia loro l’ingresso imminente di un ospite speciale. Da dietro il Confessionale, infatti, fa capolino Urtis che saluta tutti i concorrenti e abbraccia vecchie conoscenze. Alfonso Signorini, successivamente, spiega loro: “Giacomo Urtis si ferma nella Casa, ma ancora non vi dico per quanto.

Ha una missione speciale: ha licenza di gossip. Attenzione perché ne va del vostro budget. Il nostro dottore vi potrà raccontare alcuni gossip mirati che vi riguardano direttamente e che fuori imperversano su di voi. Ma solo alcuni di questi gossip sono veri, ma sono sicuro che con il vostro sesto senso saprete dire qual è la verità. Solo chi avrà più intuito su questi gossip, potrà guadagnare un grandissimo privilegio“.

Il primo gossip su Selvaggia Roma

I concorrenti rimangono sbigottiti e sono certi che, nei prossimi giorni, potrebbero uscire gossip scottanti sul loro conto.

Se sono gossip veri oppure frutto dell’invenzione del chirurgo, sta a loro indovinare per ottenere importanti riconoscimenti ai fini del gioco.

Urtis inizia subito con un primo, scottante pettegolezzo riguardante Selvaggia Roma, in modo da metterla subito alla prova: “Il primo gossip della serata: il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un calciatore che gioca all’estero“. La concorrente risponde, fra l’imbarazzo e lo sconcerto: “Non è vero“. Avrà detto la verità?

