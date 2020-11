L’ufficialità sembra ci sia l’ufficialità sebbene, davanti alla dichiarazione di Cristiano Malgioglio, ci sia un grande “se“. Oramai è un dato di fatto, il paroliere entrerà a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello Vip che continua ad essere un cavallo di battaglia di Mediaset.

Cristiano Malgioglio pronto ad entrare nella casa

“Se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini e anche perché in questo momento sento il bisogno di proteggermi dal Coronavirus“, sono state queste le parole di Cristiano Malgioglio rilasciate ovviamente, in esclusiva, proprio ad Alfonso Signorini non tanto in veste di conduttore del reality ma in qualità di direttore di Chi.

“La casa del Grande Fratello Vip per me è la protezione assoluta“, ha dichiarato Cristiano Malgioglio che sembra dunque pronto a varcare la soglie della porta rossa.

Cristiano Malgioglio e l’idea sugli inquilini della casa

L’annuncio dell’entrata in casa circolava in realtà già da tempo, ancor prima che facesse il suo ingresso nel reality Selvaggia Roma. Malgioglio sempre dunque pronto ad una nuova avventura all’interno di una casa che già lo ha visto protagonista una volta e che ora lo porterebbe necessariamente a confrontarsi con personalità forti esattamente quanto lui pensando ad una Patrizia De Blanck, Tommaso Zorzi o una Maria Teresa Ruta.

“Ci sono alcuni personaggi là dentro che non hanno niente a che vedere con me. La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho un’immensa voglia di abbracciare – dichiara Malgioglio – e lo farò nella casa, almeno li potrò farlo“.

Da Zelletta a Zorzi

Parlando proprio delle persone che Cristiano Malgioglio troverà nella casa, il paroliere ha già una sua idea: “Andrea Zelletta ha una faccia stupenda – dice Malgioglio che anche per Enock spende parole – è molto dolce e affettuoso.

E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo“.

