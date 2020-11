Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, non è passata affatto sotto traccia la rivelazione di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e showgirl ha dichiarato che Flavio Briatore le ha chiesto di sposarlo una seconda volta. A questa “bomba” di gossip, ha replicato a stretto giro il diretto interessato, dalle pagine del settimanale diretto proprio dal conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini.

“Dovremmo risposarci”: scoop della Gregoraci al GF Vip

Come di consueto, il conduttore ha approfittato della diretta per riprendere alcuni dei temi, delle discussioni e delle chicche emerse dentro la Casa del Grande Fratello.

Tra queste, anche il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. “Abbiamo passato il lock-down insieme – ha dichiarato – Ci eravamo lasciati da 3 anni, quindi è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha guardata e mi ha detto: ‘Eli, siamo ancora una famiglia. Ti amo ancora e dovremmo risposarci’“.

Considerando i trascorsi anche recenti tra i due, con presunti contratti che impediscono alla Gregoraci di parlare di terminati temi o di uscire in anticipo dal GF Vip se dovesse venir meno ai patti, quella di Elisabetta è una frase che molto sorpreso i fan.

Ora, è arrivata la replica di Briatore.

Flavio Briatore risponde alla ex Gregoraci

Come riportato da numerose fonti di settore, nel numero di Chi di questa settimana è ospitata la risposta di Briatore a quanto dichiarato nella Casa da Elisabetta Gregoraci. Poche parole, secche e decise, quelle che l’imprenditore ha riferito da Montecarlo. Briatore ha bollato la notizia della presunta proposta di matrimonio “bis” con la Gregoraci come “fake news“. Niente di concreto, quindi, ma due dichiarazioni così contrastanti significano solo una cosa: uno dei due sta mentendo.

Alla domanda di Signorini, la Gregoraci aveva anche svelato la sua reazione: “Non gli ho risposto in realtà, lui per me è una persona troppo importante e ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati […] Non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno fatto sì che dopo 13 anni ci sia stata una rottura“.

Mino Magli, l’ex di Elisabetta Gregoraci racconta tutto

Quello con Briatore, non è l’unico rapporto della Gregoraci finito sotto i riflettori.

Fuori dalla Casa, infatti, da due mesi si alternano voci, rumor, e interviste su fidanzati o presunti tali di Elisabetta. Dopo le indiscrezioni sulla sua relazione con Stefano Coletti, ora torna a parlare Mino Magli. L’uomo aveva già raccontato molto della loro relazione in un’intervista di poche settimane fa, ora sempre a Oggi ha fornito nuovi dettagli.

Dagospia ha infatti anticipato che Magli avrebbe detto: “Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido ‘finalmente sono libera’ e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme“.

Dopo la rivelazione del “contratto” imposto da Briatore alla Gregoraci, ora le parole di Magli potrebbero metterla “nei guai” ancora di più.

