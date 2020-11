Elisabetta Gregoraci sgancia la bomba e, nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera, si lascia andare a un’importante confessione. La showgirl, incalzata dalle domande di Alfonso Signorini, rivela tutta la sua verità su un possibile riavvicinamento a Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci: le dichiarazioni su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste di questo nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Prima con una furiosa litigata con Dayane Mello, con la quale i rapporti si sono congelati negli ultimi giorni, e dopo con una rivelazione inaspettata.

La showgirl, infatti, visiona assieme ai compagni di viaggio una clip nella quale si lascia andare a dichiarazioni sull’ex marito Flavio Briatore.

Durante una chiacchierata con alcuni ‘Vipponi’, la Gregoraci ha rivelato di aver vissuto il lock-down della scorsa primavera assieme all’imprenditore e al figlio Nathan Falco. La concorrente conferma quanto già riferito ai ragazzi: “Abbiamo passato il lock-down insieme, ci eravamo lasciati da 3 anni, quindi è stato come ai vecchi tempi. Passando del tempo insieme un giorno mi ha guardata e mi ha detto: ‘Eli, siamo ancora una famiglia. Ti amo ancora e dovremmo risposarci’“.

Nuovo futuro con Briatore?

Incalzata dalle domande di Alfonso Signorini sul succoso gossip che ha impazzato in questi giorni, la Gregoraci prende parola: “Io non gli ho risposto in realtà, lui per me è una persona troppo importante e ancora oggi è come se non ci fossimo mai separati. Da quando non siamo più famiglia siamo anomali come persone separate, perché trascorriamo ancora tanto, troppo tempo insieme. Io alla fine anche se delle volte discutiamo per delle cose, io mi considero ancora una famiglia. Quindi sono ancora molto legata a lui“.

Nel vivo di queste dichiarazioni, Alfonso Signorini le chiede se ha intenzione di ritornare assieme all’ex marito. La risposta della ‘Eli’ è secca e pone fine a ogni mistero: “Penso di no, perché non siamo riusciti a risolvere delle cose che hanno fatto sì che dopo 13 anni ci sia stata una rottura. Ci si rende conto dopo delle cose, ma ci sono tante cose che non le abbiamo risolte. Quindi poi ho paura di fare peggio. Ma le colpe le abbiamo entrambe, non le ha mai una persona sola”.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Elisabetta Gregoraci shock su Briatore: la richiesta di lui prima del reality

GF Vip, Elisabetta e Dayane ai ferri corti: “Hai detto un sacco di ca**ate!”