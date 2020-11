Elisabetta Gregoraci sembra non riuscire a staccarsi dal fantasma di Flavio Briatore. L’imprenditore non sta intervenendo nel percorso al Grande fratello dell’ex moglie (dopo un’iniziale approccio tramite lettera, per chiarire la sua posizione rispetto alla loro rottura) ma la sua presenza è tangibile nella Casa.

Chiunque, infatti, chiede a Elisabetta di Briatore e lei, dopo iniziali tentennamenti, finisce sempre per rispondere. Nelle ultime ore, la conduttrice si è lasciata andare ad una dichiarazione sul suo ex che ha lasciato spiazzati gli altri concorrenti della Casa.

La proposta di matrimonio di Flavio Briatore

Che Flavio Briatore non abbia dimenticato la bella Ely lo hanno ripetuto in molti, in questo periodo, e lo ha fatto capire la stessa Elisabetta Gregoraci, che di recente lo aveva definito “possessivo” e “geloso”.

Non era noto, però, che il manager avesse chiesto per la seconda volta, dopo la separazione, all’ex moglie, di sposarla. A dirlo è proprio lei, durante una conversazione: “Lui mi ha richiesto di sposarlo, dopo il primo lockdown”, ha infatti dichiarato la showgirl, nello stupore generale. Addirittura la Salemi ha commentato: “Mi sento male…E tu?

No?”

A quel punto è mancata una vera e propria risposta da parte della Gregoraci, che ha sorriso in silenzio e basta. Verrebbe da pensare che la partecipazione al GF Vip della conduttrice non corrisponda ad un “sì” alla proposta di matrimonio (si sa dal principio che Briatore era estremamente contrario alla partecipazione al programma).

Dayane Mello, parole al vetriolo contro Gregoraci

In queste ore questo non è il solo motivo per cui Elisabetta Gregoraci è sulla bocca di tutti. Nella notte pare infatti che Dayane Mello si sia sfogata in modo estremamente aggressivo con Adua Del Vesco, e le abbia confidato di non sopportare la Gregoraci: “Non c’è niente in questa donna.

C’è la sua storia, il suo figlio, la sua carriera che non so che ca*** ha fatto nella sua vita. Ha fatto tanto perché ha sposato un miliardario. È facile fare un percorso così”.

Chissà se nella puntata di stasera queste parole verranno riferite alla diretta interessata, che potrebbe benissimo decidere di rispondere.

