Atmosfera incandescente al Grande Fratello Vip, con protagoniste Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello. L’ultima puntata ha lasciato strascichi significativi sul rapporto ormai compromesso tra le due, come testimoniano anche le dure parole della modella ai danni dell’ex di Flavio Briatore. Nella puntata di stasera un nuovo scontro riaccende gli animi.

Dayane Mello: nervi tesi nella Casa

Dayane Mello ormai da qualche giorno si dimostra insofferente nei confronti di alcuni coinquilini. La sua esperienza al Grande Fratello Vip, infatti, si sta rivelando sempre più un percorso ad ostacoli in cui deve fare i conti con i comportamenti dei coinquilini.

Gli scontri sono ormai prassi quotidiana, in particolare quelli che la vedono coinvolta con Francesco Oppini e, soprattutto, con Elisabetta Gregoraci. Tra le due qualcosa si è rotto e, da un’iniziale amicizia che sembrava essere nata, le cose sono peggiorate precipitosamente.

Non solo lo scontro avvenuto nella scorsa puntata, ma emblema di questa reciproca antipatia sono state le parole della stessa Dayane. Parlando con Adua, la modella ha rivolto una stoccata dietro l’altra alla ex moglie di Flavio Briatore. “Ha fatto tanto perché?

Perché hai sposato uno miliardario“, il suo giudizio al veleno sulla coinquilina.

Tutti contro Dayane

I contrasti si inaspriscono anche nella diretta di questa sera, quando Alfonso Signorini introduce lo spinoso argomento. Nella Casa è evidente una spaccatura in due gruppi: Dayane, Adua e Massimiliano da una parte e il resto del gruppo dall’altra. Ad inasprire gli attriti è stata una serata di festa vissuta nel week-end, in cui Dayane ha litigato con Tommaso Zorzi e Adua con Elisabetta Gregoraci.

Dayane parte subito all’attacco: “Io dico che siamo arrivati a un livello di stress assoluto, parlo per tutti.

Posso dirti che ho percepito quello che ha provato Franceska Pepe qua nella Casa: ognuno aspetta qualcosa per attaccarti. Io stavo facendo un commento con Massimiliano e Patrizia e quando Tommaso ha sentito il suo nome è scoppiato l’inferno“. Zorzi risponde subito: “Qui non si parla di branco contro una. Dayane per il fatto che è in nomination ha detto: mi vittimizzo, sputo veleno addosso agli altri. Perché dire che noi siamo responsabili quando sei la prima che fa queste cose?

A me ha fato arrabbiare questo. Mi dà fastidio il fatto che vuoi erigerti a paladina della giustizia, ma non far passare il messaggio che noi cerchiamo un pretesto per attaccarti“.

I giudizi di Elisabetta e Stefania

Ma sono tante le voci che si sono espresse a riguardo, a cominciare da Elisabetta Gregoraci: “Sì, ha fatto molto la vittima, anche perché lei è la prima che dice che le piace divertirsi. È contrastante quello che dice: dice una cosa e ne fa un’altra“. E le fa eco anche Stefania Orlando: “Dayane l’altro giorno ha espressamente detto: ‘A me di voi non frega niente’.

È lei che ha voluto escludersi, atteggiandosi a vittima“.

Adua, grande amica di Dayane, ne prende le difese: “Io all’inizio ho cercato di smorzare la tensione perché non c’era da farne un caso. Io non credo che Dayane faccia la vittima, ma che sia proprio così. Tante volte glielo dico che sbaglia a utilizzare alcuni termini e spero che lei accetti questa cosa“.

Dayane contro Elisabetta

Ma la tensione sale vertiginosamente quando la Gregoraci viene a conoscenza delle parole di Dayane legate al suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore. Sentendo quanto espresso dalla coinquilina, Elisabetta si infuria: “Guarda cosa hai detto, un sacco di ca**ate, anche gravi!

Ho sempre cucinato, in tv ho fatto tante cose se non lo sai, magari documentati. Ho sposato un uomo facoltoso, ti dà fastidio? Dayane, questa si chiama gelosia! Hai detto una cosa molto grave“.

Dallo studio Pupo, opinionista del programma, prende parole e va all’attacco: “Là dentro c’è un premio Oscar, qualcuno che ha fatto qualcosa più di un altro? Ma datevi una regolata, siate più attaccati alla realtà, perché la state facendo fuori dal vaso. Elisabetta Gregoraci ha sposato un miliardario e ha fatto bene, perché tutte quante voi vorreste sposare un miliardario là dentro!

“.

La Gregoraci, ancora scossa dagli attacchi di Dayane, esplode: “È una colpa aver sposato un uomo che ho amato e con cui ho fatto un figlio meraviglioso? Non ci sono stata un quarto d’ora con lui“.

