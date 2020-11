Sono entrambe uscite dalla Casa, ma in qualche modo riescono ad essere lo stesso protagoniste. Franceska Pepe e Matilde Brandi infatti sono di nuovo le più chiacchierate: il loro rapporto è sempre stato pieno di scontri, anche molto violenti, e l’apice si è raggiunto ieri notte. Lo ha confessato Alfonso Signorini, fornendo i dettagli della rissa sfiorata tra la Pepe e Matilde Brandi.

Insulti e lacrime tra Franceska e Matilde

Uscita ormai da settimane, Franceska Pepe continua a restare il nome più divisivo di questo Grande Fratello Vip. Difficile trovare qualcuno che vada d’accordo con l’influencer che, dal canto suo, non fa molto per farsi amare.

Anche nelle ultime ore è tornata a dare del “comodino” ad Andrea Zelletta, che già si era molto infuriato contro la Pepe riempiendola di insulti. La “nemica giurata” di Franceska però è Matilde Brandi, altra eliminata dalla Casa. Settimana scorsa con alcune stories le aveva dato della falsa, ipocrita ed opportunista, a cui “avrei strappato volentieri la parrucchetta che si tiene in testa“.

I pesanti attacchi hanno portato la Brandi alle lacrime durante Live – Non è la d’Urso.

Qui, la Brandi ha detto: “Sono una mamma e ho due bambine da salvaguardare, dopo le tue accuse le mie figlie sono state attaccate. Ti parlo con il cuore in mano“. Preghiera andata vana, stando a quanto rivelato dal padrone di Casa, Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini rivela la rissa sfiorata tra Pepe e Brandi

Il contesto è la diretta giornaliera di Casa Chi, il format che vede Signorini raccontare un po’ l’ultima puntata del Grande Fratello Vip tramite i canali del magazine di cui è direttore. Qui, uno degli ospiti ha risposto alla domanda diretta circa la rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi.

“Ieri sera si è sfiorata la rissa all’1.28. Sono quasi arrivate alle mani, se non ci fosse stato l’autore del GF Vip Fausto che le ha separate, sarebbero finite al pronto soccorso a furia di menarsi”.

Signorini ha svelato anche quale è stato “l’oggetto del contendere“. “Franceska ha detto alla Brandi, finita la trasmissione: ‘ah ma tu ieri eri a frignare dalla d’Urso facendo intendere che le mie parole ti avessero offeso invece adesso vedo che te la ridi’“.

Parole che hanno scatenato l’ira della Brandi: “Le è partita la giugulare, non ha capito più niente e sono venute quasi alle mani“.

Franceska Pepe, la più “odiata” della Casa

In attesa di una certa risposta della Pepe, o di rivederla insieme nel salotto del GF Vip, resta che Franceska Pepe è uno dei personaggi più “odiati” della Casa. Ne è stata prova una passata discussione finita con Andrea Zelletta che le urla “Sei una sfigata, per me ne hai ricevute anche poche dai tuoi“. Gelo anche con Dayane Mello, ma è stato addirittura l’opinionista Pupo a darle addosso: “Per le persone che vogliono fare un mestiere del genere non è un bell’esempio.

Non è giusto portare una persona qui che spara a zero. A me risulta fastidiosa“.

