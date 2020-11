Il Grande Fratello Vip 5 è un vero successo ma Mediaset sembra avere una strategia diversa che mette a repentaglio il doppio appuntamento del reality show. Sembra infatti che Signorini andrà in onda più solo il lunedì rinunciando, dal prossimo 27 novembre, all’appuntamento del venerdì.

Grande Fratello Vip: Mediaset scombussola i piani

Un fulmine a ciel sereno per i tantissimi telespettatori che si sono appassionati a questa edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione che continua a trascinarsi dietro un grandissimo successo puntata dopo puntata e che al momento sta intrattenendo il pubblico con il suo doppio appuntamento settimanale in prima serata.

Lunedì eliminazione, venerdì nomination: così ci ha abituati finora Alfonso Signorini, alternando ben 2 puntate a settimana del suo show ma l’abitudine sembra sia da perdere.

Salta la puntata del venerdì?

Sembrano essere tanti i motivi che avrebbero spinto Mediaset a voler cambiare la strategia del Grande Fratello Vip. Uno show che, come tutto il mondo dello spettacolo, non può non risentire in qualche modo del delicato panorama italiano legato all’emergenza Coronavirus. Mentre la crescita dei contagi, la paura di un nuovo lockdown fa rientrare il Grande Fratello Vip, per come è strutturato, uno dei programmi la cui messa in onda sembra essere tra le più sicure e per questo motivo Mediaset avrebbe pensato di farlo durare di più nel tempo, così da assicurarsi una serata fissa in vista di probabili slittamenti o cancellazioni.

Il GF Vip si allunga fino a febbraio

E per far durare più a lungo l’edizione del Grande Fratello Vip sembra inevitabile la decisioni di annullare il doppio appuntamento, che accorcerebbe di molto i tempi.

Per questa ragione Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda il GF solamente una volta a settimana, nella fattispecie mantenere l’appuntamento del lunedì sera a partire dal prossimo 27 novembre.

Puntata di venerdì 13 novembre

Intanto, per quanto riguarda le novità del reality: venerdì 13 novembre sembra entrerà in casa l’attesa Selvaggia Roma, ex Temptation Island. Ma non finisce qui: nuovi concorrenti potrebbero arrivare a dicembre e tra quelli dati quasi per certi da Alfonso Signorini potrebbe esserci Cristiano Malgioglio.

