Si può dire che se fosse vero sarebbe davvero la notizia che tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip stanno aspettando. A lanciare la “bomba” su quello che potrebbe essere un vero e proprio ingresso ma anche un richiestissimo ritorno, sarebbe stato lo stesso conduttore Alfonso Signorini che ancora fatica ad avere consenso dal pubblico, puntata dopo puntata.

Grande Fratello Vip: nuovi concorrenti a dicembre

Chi meglio di Signorini può lanciare indiscrezioni sul Grande Fratello Vip? L’edizione continua a stupire il pubblico con colpi di scena attesi e disattesi: dalla doppia eliminazione di ieri sera, una dovuta al televoto per Paolo Brosio e una per Stefano Bettarini, squalificato per aver infranto il regolamento, alle sorprese per i concorrenti in casa come Francesco Oppini che ieri sera ha rivisto di persona la madre Alba Parietti.

Tante emozioni, tanti gossip e anche tantissimi scontri: l’ultimo, in ordine cronologico, quello che ha visto come protagonista la modella Dayane Mello in un “tutti-contro-tutti” per il suo legame con Rosalinda e per le forti accuse lanciate nei confronti di Bettarini e lo stesso Oppini.

Cristiano Malgioglio ritorna al GF.

Signorini: “Accetterà“

Qualcosa però potrebbe smuovere del tutto gli equilibri che si sono andata via via a creare nella casa e quel qualcosa, o meglio qualcuno, ha un nome: Cristiano Malgioglio. Secondo quanto dichiarato da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, il paroliere potrebbe fare il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip proprio come concorrente, come già era successo nelle edizioni precedenti. Un cavallo di ritorno richiestissimo dal pubblico e che potrebbe accadere nel prossimo dicembre. Sembra infatti che la trattativa con Malgioglio sia in corso e che non manchino più tanti punti dopo i quali apporre la firma sul contratto.

E Cristiano Malgioglio non sembra essere nemmeno l’unico: pare che nel mese natalizio potrebbero essere numerosi gli ingressi e si tratterebbero di vip i cui “nomi di primo piano“.

Intanto, per Signorini, la partita con Malgioglio sembra quasi fatta: “Mancano alcuni dettagli ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere in gioco.

Sarebbe stupendo“.

Approfondisci

TUTTO sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: il video-messaggio del fratello

GF Vip, Elisabetta Gregoraci: spunta il presunto contratto con Flavio Briatore