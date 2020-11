Espulsione giusta o provvedimento eccessivo? Si continua a discutere sulla squalifica dal reality show più seguito di sempre, il Grande Fratello Vip, di Stefano Bettarini. Nemmeno il tempo di entrare nel programma in corsa che già l’ex calciatore ha dovuto muovere i passi verso l’uscita per un’espressione, nella fattispecie una bestemmia come sottolineato da Alfonso Signorini nella puntata di lunedì scorso. Ma Bettarini stesso non ci sta e a distanza di ore dal provvedimento, ormai fuori dalla casa si è sfogato dichiarandosi abbattuto per l’accaduto e molto amareggiato per il trattamento riservatogli dagli autori.

E come se non fosse bastato il suo sfogo, arriva ora anche l’apologia della sorella Simona.

Stefano Bettarini squalificato dal GF Vip, la difesa della sorella Simona

“Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta come tutti espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia, perché non è da lui“, è quanto si ricava dal lungo post scritto da Simona Bettarini in difesa del fratello Stefano, durato solamente 3 giorni nella casa del Grande Fratello Vip 5. Entrato venerdì scorso insieme a Giulia Salemi in qualità di “nuovo concorrente”, l’ex calciatore è infatti stato squalificato lunedì sera per aver infranto il regolamento pronunciando, nella casa, quella che è stata definita essere una bestemmia per gli autori, più un’espressione tipica del parlato colloquiale toscano e affatto una blasfemia per il concorrente.

Niente di diverso, si può dire, di quanto era già accaduto a Denis Dosio, anche lui squalificato all’inizio dell’edizione per gli stessi motivi.

Lo sfogo: “Un’espulsione ingiusta“

Si domanda però, tanto Bettarini quanto la sorella e tutto l’entourage che ha sostenuto il concorrente nella casa, se non sia stato eccessivo il provvedimento degli autori.

“Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta – si sfoga così sui social sempre Simona Bettarini – Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato, per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica“.

Il post di Simona Bettarini in difesa del fratello Stefano, squalificato dal Grane Fratello Vip. Fonte: Instagram

Esagerazione, dunque, o giusta punizione di fronte ad un regolamento che detta leggi uguali per tutti? Ai posteri e ai telespettatori l’ardua sentenza.

