Al Grande Fratello Vip ce n’è per tutti, dentro e fuori dalla Casa. Accade, infatti, che due ex concorrenti del reality si siano quasi azzuffate dietro le quinte durante l’ultima puntata, e la lite è andata avanti anche dopo su tabloid e social. La protagonista è Franceska Pepe, non la più amata all’interno del GF Vip, la quale ha dichiarato che una ex coinquilina in particolare ha destato la sua antipatia pungente, fino a spingerla quasi alle mani.

Franceska Pepe spara a zero su Matilde Brandi

A Novella2000, Franceska Pepe ha voluto chiarire sulle voci che l’avrebbero voluta coinvolta in un violento litigio con una ex gieffina.

“Ho letto un tweet che dice che ieri è stata scampata una rissa tra me e Myriam (Catania, ndr), cosa assolutamente falsa, perché in realtà io ce l’avevo con Matilde Brandi“. L’ex ballerina, secondo Franceska con la kappa, “Dopo aver fatto l’amica e avermi chiesto il numero di telefono dietro le quinte, mentre parlo o cerco di fare un intervento durante il programma fa facce strane. Andate a vedere i filmati“.

L’opinione su Matilde Brandi è impietosa: “Una persona falsa e ipocrita e opportunista.

Tra l’altro questi giochetti, a mio avviso, sono di bassissimo livello. Solo uno scemo potrebbe cadere in un tranello del genere, nella quale questa persona cerca sempre di avere un occhio di riguardo nei miei confronti, mi fa le carinerie e poi appena potrebbe mi ammazzerebbe“, commenta, “Io non dimentico quando disse in Casa, che si augurava mi venisse tagliata una gamba. Pensate quindi di che persona stiamo parlando“. La modella conclude: Sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che tiene in testa.

Non vorrei darle visibilità, ma un chiarimento mi sembrava doveroso“.

La replica di Matilde Brandi

Il Fatto Quotidiano riporta il commento della ballerina apparsa sui social, in cui smentisce il presunto screzio fatto a Franceska Pepe: “Mi stanno dicendo che Franceska sta dicendo che io avrei fatto delle facce strane contro di lei e che le ho impedito di parlare: non è affatto così. Lei a un certo punto se n’è uscita sbraitandomi contro e dicendo delle cose cattivissime.

Io stavo parlando con Myriam, commentavamo le dinamiche della puntata. Sono rimasta scioccata. Perché mi devono mettere sempre in mezzo? Non ho so più che fare“.

