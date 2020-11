Continua la “guerriglia” a distanza di sicurezza tra Antonella Elia, acclamata opinionista dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, e la celebre mamma di uno dei concorrenti all’interno della casa, Alba Parietti. Le due già in precedenza, nelle prime puntate, si erano trovate in disaccordo per alcune parole della Elia spese sul figlio della Parietti, Francesco Oppini.

Recentemente intervista, la Parietti coglie la palla al balzo per controbattere all’ex di Temptation Island Vip.

Alba Parietti, la dura replica ad Antonella Elia

Che le due non si andassero proprio a genio lo si era già inteso poco dopo l’inizio del Grande Fratello Vip ma ora che Francesco Oppini si trova ad essere sempre più esposto alle critiche di Antonella Elia, la Parietti non tace e avanza pesanti parole.

Intervistata da La Stampa, l’ex showgirl non si tira indietro dal criticare l’opinionista a sua detta molto severa e talvolta troppo dura e categorica nei confronti del figlio Oppini, recentemente raggiunto proprio dalla Parietti. Un momento molto emozionante che ha permesso, in studio ma anche a casa, di riflettere a lungo sull’importanza del tempo e sul rapporto tra madre e figlio: “Non so se era la prima o la seconda volta che mi diceva ti voglio bene – ha raccontato la Parietti spiegando il perché dell’importanza di questa nuova apertura da parte del figlio – Siamo torinesi e non siamo abituati ad aprire le nostre emozioni.

Sono sempre stati i fatti quelli che contano“.

“Una spietata bambina vecchia“

L’ultimo atto o meglio, per ora, l’ultima parola finisce nelle mani della Parietti che pur ammettendo di non essere stata particolarmente accomodante nei confronti di Antonella Elia non arretra e rilascia nuovamente dichiarazioni molto forti nei suoi riguardi.

“Posso diventare spietata e cattiva ma solo per ritorsione“, confessa la Parietti andando così a giustificare un po’ quanto accaduto in precedenza negli scontri a distanza con la Elia. Quando però arriva il momento di commentare ulteriormente l’opinionista, i toni si fanno nuovamente insidiosi: “La paragono a Baby Jane – dichiara la Parietti – una spietata bambina vecchia“.

